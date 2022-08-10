محافظ أسوان يقرر نزع ملكية العقارات المتداخلة مع إنشاء طريق إدفو الدائرى

أسوان – عبد الله صلاح

قرر أشرف عطية، محافظ أسوان، نزع ملكية عدد من العقارات المتداخلة ضمن خطة اقتراح إنشاء طريق دائرى حول مدينة إدفو، وذلك عن طريق الاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات.

ونص قرار المحافظ الذى نُشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 10 أغسطس 2022، بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنه 1979 بشأن النظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 10 لسنه 1990 بشان نزع ملكيه العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القرار رقم 426 لسنه 2010 بالاستيلاء المؤقت على بعض العقارات المتداخلة ضمن خطه اقتراح إنشاء طريق دائري حول مدينه إدفو لمده ثلاث سنوات وعلى مذكره الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بشأن طلب الموافقة على تجديد القرار رقم 426 لسنه 2021 المشار إليه، قرر محافظ أسوان ما يلى:

مادة 1: يستولي مؤقتاً ولمدة ثلاث سنوات على العقارات المتداخلة ضمن خطة اقتراح إنشاء طريق دائري حول مدينة إدفو وذلك لتطوير المدينة وإيجاد محاور مرورية بديلة لتخفيف التكدس المروري لإتمام عملية الربط بين الطريق الدائري وكوبري إدفو والمبين مساحتها وأسماء ملاكها الظاهرين بالكشف والخريطة المساحية المرفقة بالقرار.

ماده٢: تقوم الوحدة المحلية لمركز ومدينه إدفو بسرعه اتخاذ إجراءات نزع ملكية العقارات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار تمهيدا لصرف التعويضات اللازمة لذوي الشأن طبقاً لأحكام القانون.

ماده 3: يلغى كل حكم أو نص يخالف أحكام هذا القرار.

ماده 4: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.



أسماء المتضررين



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