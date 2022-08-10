محافظ أسوان يعتمد درجات النزول بالحد الأدنى للقبول ببعض المدارس والتخصصات

اعتمد أشرف عطية محافظ أسوان، درجات النزول بالحد الأدنى للتنسيق للقبول بالصف الأول الثانوى الفنى بعدد من المدارس، فى قرار إنسانى لفتح المجال أمام طلاب الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التعليم الفنى المتنوعة، والتى تلبى طموحات هؤلاء الطلاب وأولياء أمورهم، وتخفف الأعباء المعيشية عنهم.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن القرار شمل مدرسة كمال نوبى للتعليم والتدريب المزدوج إلى 155 درجة بدلاً من 170 درجة، وأيضًا فصول مزدوج بمدرسة محمد محسن شعيب إلى 160 درجة بدلاً من 180 درجة، وكذا فصول مزدوج مدرسة الطويسة الصناعية إلى 160 درجة بدلاً من 170 درجة، بجانب فصول مزدوج مدرسة إدفو الصناعية بنين إلى 150 درجة بدلاً من 155 درجة.

كما شمل القرار، مدرسة الرديسية للتعليم المزدوج إلى 160 درجة بدلاً من 170 درجة ، وهو الذى يتوازى مع النزول بالتنسيق لفصول مزدوج مدرسة أبو الفضل سرور التجارية إلى 175 درجة بدلاً من 180 درجة ، علاوة على فصول مزدوج مدرسة أبو سمبل التجارية إلى 155 درجة بدلاً من 170 درجة ، فضلاً عن النزول بالحد الأدنى لفصول الخدمات إلى 140 درجة بمدارس أسوان التجارية المتقدمة ، وأسوان الفندقية المتقدمة ، وسعاد ماهر الفندقية 3 سنوات ، ونصر النوبة المحولة الفندقية.

وأكد أشرف عطية، محافظ أسوان، أن النزول بالحد الأدنى بتنسيق مدارس التعليم الثانوى الفنى يأتى متوافقاً مع حرص المحافظة على تحقيق التنوع، وفتح مجالات جديدة فى مجال التعليم الفنى لتخريج طلاب متميزين ، وقادرين على إقتحام سوق العمل فى ظل المشروعات الجديدة التى تحتاج إلى الأيدى العاملة الماهرة.

وأعرب محافظ أسوان، عن تمنياته للطلاب الملتحقين بهذه المدارس والأقسام بالنجاح والتوفيق ، مع تحقيق مستقبل واعد لهم ليخرج لنا جيل يتحمل المسئولية فى شتى مجالات الحياة.