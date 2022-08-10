محافظ أسوان: الالتزام بترشيد استهلاك الكهرباء بالمنشآت الحكومية بنسبة 50%

أسوان - عبد الله صلاح

أكد أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تم توزيع ونشر كتاب دورى على جميع المصالح والمديريات والهيئات الحكومية للإلتزام بهذه التعليمات بإطفاء الإنارة لواجهات ومداخل المبانى الحكومية العامة، مع تخفيضها داخل المنشآت بما يوازى 50 % من إستهلاك شهر مايو ويونيو المنقضيين.



وتابع محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه بالإضافة إلى ذلك أيضا، فصل التيار الكهربائى بشكل كامل عقب إنتهاء العمل فيها وذلك بإستثناء المواقع الخدمية الحيوية مثل المستشفيات والوحدات الصحية ومحطات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى وغرف العمليات حيث سيتم متابعة القراءات للتأكد من مدى التزام الجهات والمنشآت بها.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ التعليمات المشددة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال رئاسته لمجلس المحافظين والذى عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، وعدد من الوزراء ، وأيضاً المحافظين والمتعلقة بأهمية تنفيذ الإجراءات السريعة التى تستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء وذلك ضمن حزمة من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطن المصرى، مع تخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة.

ووجه المحافظ، بضرورة ترشيد الإستهلاك للمكيفات وعدم تخفيضها عن25 درجة ، وكذا أجهزة التبريد والسخانات بهذه المنشآت ، وهو الذى يتوازى مع تجنب إستهلاك الكهرباء فى أى أماكن غير مستغلة، والتوسع فى إستغلال أسطح المبانى الحكومية بتركيب محطات الطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة اللازمة لها ، على غرار المحطة الشمسية بأعلى مبنى المحافظة بطاقة 100 كيلو وات / ساعة والمربوطة بالشبكة الموحدة للكهرباء.

وكلف "عطية"، الجهات المعنية بمراجعة مستوى الإنارة فى الشوارع الرئيسية ، والعمل على خفضها بما يتناسب مع خطة ترشيد الكهرباء ، مع إنارة الشوارع الداخلية فى المناطق السكنية لتسهيل حركة المواطنين والحد من نسب الجريمة ، والقيام بإنارة الشوارع ببطاريات الطاقة الشمسية.

وأشار، إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية لدراسة اختيار بدائل مناسبة لتوليد الطاقة الكهربائية فى الأماكن العامة، والحدائق والمتنزهات، علاوة على التوسع فى زراعة الأشجار بكافة أنحاء المحافظة لحماية المواطنين من حرارة الشمس ، وتخفيض الإنبعاثات الكربونية بما يتماشى مع المبادرة الرئاسية "إتحضر للأخضر".