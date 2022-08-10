محافظة بنى سويف تقر إجراءات جديدة لتسريع وتيرة العمل بملف تقنين الأراضى

واصل بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اجتماعاته بأعضاء اللجنة المكلفة بالإشراف على منظومة العمل في ملف التقنين، والتي قرر المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم تشكيلها، للإشراف على عمل اللجان المسئولة عن دورة التقنين،لتسريع وتيرة العمل وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه عمل اللجان، وذلك في ضوء الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية بشأن توصيات لجنة استرداد أراضى الدولة المتضمن تشكيل تلك اللجان لهذا الغرض .

حيث ناقش نائب المحافظ،خلال اجتماعه، مع أعضاء اللجنة بحث تفعيل حزمة من الآليات والإجراءات التي تستهدف تسريع معدلات الانجاز بملف تقنين أراضى الدولة، فضلاً عن مناقشة المعوقات التي تواجه عمل اللجان لوضع الحلول المناسبة لها ،بالإضافة إلى عرض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي وآخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف ، حيث تمت الإشارة إلى عدد الموافقات على طلبات التقنين، وإجمالي العقود المحررة والطلبات التي تم البت فيها ولم يتم البدء في إجراءات التعاقد بشأنها،وعدد الملفات الموجودة بلجنة المعاينة وتصينفها وتذليل معوقات التأخر في إجراء المعاينات.

وأكد حبش على ضرورة تحقيق التكامل بين كافة الجهود في هذا الملف الحيوي ، الذي توليه الدولة أهمية كبيرة ، مشيرا إلى تكليفات القيادة السياسية في هذا الشأن، مؤكدا على أن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم يتابع مستجدات الملف بشكل يومي ، وتوجيهاته بسرعة الانجاز في هذا الملف الهام، من خلال الانتهاء من الإجراءات وإتباع الحلول غير التقليدية تجاه المعوقات ، وذلك خلال دورة التقنين بأكملها مع ضرورة الالتزام بالقانون واللوائح المنظمة له.

حضر الاجتماع أحمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة، المهندس أحمد رمزي وكيل وزارة الإسكان،المهندس أشرف كمال مدير وحدةالمتغيرات المكانية المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني، سمر فتحي ، الدكتور شريف حنفي من الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى أملاك الدولة ، المهندس عبد التواب سيد رئيس وحدة نظم المعلومات الجغرافية بديوان عام المحافظة.