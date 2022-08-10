مؤتمر لمناقشة تغيرات المناخ وتأثيراتها على الزراعة والرى بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

نظمت مديرية الزراعة بأسوان، بالتعاون مع الإدارة المركزية لرى أسوان، والأدارة العامة لمشروعات تطوير الرى بأسنا وإدارة التوجيه المائى بأسنا و المنصة المحلية لمبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ ال٢٧...، مؤتمرا جماهيريا بمركز إدفو بأسوان، حول قضية التغيرات المناخية، وتأثيرها على الزراعة والرى وجهود الدولة فى هذا الشأن، تحت عنوان" التغيرات المناخية و الزراعة التكيف و التدبير "، فى إطار الإستعدادات والتحضيرات لإستضافة مصر قمة المناخ العالمى بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس السيسى.

وقال الدكتور أحمد زكى ابو كنيز رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان ومنسق المنصة المحلية للتغيرات المناخية باسوان، أن المؤتمر أكد على جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاهتمام بقضية تغيرات المناخ، والدعوة لإستضافة مصر لقمة المناخ العالمى بشرم الشيخ، فى إطار الدور الإقليمى والدولى الذى تطلع به مصر فى مختلف القضايا.

وأشار إلى أن المؤتمر تناول قضية التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على قطاعات الزراعة و الموارد المائية فى مصر، وتم سرد السيناريوهات المختلفة لتأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية و ايضا زيادة الاستهلاك المائى للزراعة المصرية فى ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة.

وأضاف، أنه تم أيضا إستعراض النقص المتوقع فى الإنتاج و الإنتاجية للمحاصيل المختلفة.. بالإضافة إلى انتشار بعض الحشرات و الامراض، نتيجة للتغيرات المناخية التى تشهدها مصر والعالم.

وأوضح انه إستعرض كذلك الحلول الممكنة التى يجب العمل عليها للتكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وأهمها ضرورة و حتمية التحول من نظام الرى التقليدى بالغمر إلى الرى الحديث وأستنباط أصناف من المحاصيل المختلفة ذات الإنتاجية العالية و المقاومة للجفاف و الأمراض، بالإضافة إلى إستحداث طرق زراعية حديثة لزيادة المحصول و خفض الإحتياجات المائية بالاعتماد على سبيل المثال على زراعة قصب السكر بالشتلات. و التوسع فى نظم التكثيف الزراعى.

وأكد، أن المؤتمر إستهدف توعية المزارعين بأهم المستجدات التشريعية و القرارات الوزارية ذات الصلة بإستخدام مياه الرى بالإضافة إلى توعية المزارعين بأهمية التكيف مع التغيرات المناخية بالتحول إلى نظم الرى الحديثة و إيضاح الدعم المقدم من الدولة لهذا التحول من خلال المسؤولين الذين اداروا هذا المؤتمر.

من جهته تناول المهندس حسنى عبد الستار وكيل مديرية الزراعة بأسوان، أهمية التحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث بصوره المختلفة والذى ستنعكس فوائده فى تقليل تكاليف الإنتاج و زيادة المحصول مضيفا أن الرى الحديث يوفر 30/ الى 40% من مياه الرى وهذا يعطى فرصة لإستخدام المياه المتوفرة فى التوسع فى إستصلاح الأراضى الجديدة.

وأضاف المهندس عبداللطيف قبارى الضوى مدير عام مشروعات الرى بأسنا أن الوزارة تواجه تحديات كبيرة فى هذه الأؤنة منها الموقف المائي وإنخفاض متوسط نصيب الفرد من المياه.. مما دعى الوزارة إلى تنفيذ عدة مشروعات قومية منها تأهيل الترع والمشروع القومى لتأهيل المساقى و الرى الحديث وتنفيذ برنامج توعوى كبير للمزارعين بمشاركة وزارة الزراعة و المنصة المحلية لمبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27 بأسوان.

وأشار المهندس علاء سيد حسن مدير هندسة رى إدفو شرق بأسوان، إلى أن وزارة الرى متمثلة فى الإدارة العامة لرى أسوان تقوم بأعمال تأهيل الترع بدائرة هندسة رى إدفو شرق بأطوال تصل الى حوالى 70 كم، بالإضافة إلى حوالى 30 كم طولى، وذلك بالتوالى مع أعمال تأهيل المساقى الخصوصية والرى الحديث و ذلك لمواجهة التغيرات المناخية و مواكبة المتطلبات.