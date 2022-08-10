اليوم السابع
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لو عايز توفر أكثر من 30% من قيمة فاتورة الكهرباء.. اتبع هذه الخطوات

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 03:00 ص
لو عايز توفر أكثر من 30% من قيمة فاتورة الكهرباء.. اتبع هذه الخطوات استهلاك الكهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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ينصح اليوم السابع قراءه باتباع اجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء التى تساهم فى خفض أكثر من 30% من قيمة فاتورة اﻻستهلاك الشهرية خاصة  فى ظل ارتفاع درجات الحرارة التى تجعل مكيف الهواء لا غنى عنه و أجهزة أخرى كثير كثيفة الاستهلاك إذا استهلكت بطريقة خاطئة ، و يمكن للمواطن خفض  استهلاكه لهذه الاجهزة إذا اتبع هذه الإرشادات:
 
1- التكيف : يعد مكيف الهواء من أكثر الأجهزة استهلاكاً للكهرباء نتيجة الاستخدام الخاطئ لها ، حيث أن معظم المستهلكين يعتقدون أن ضبطه على أقل درجة يبرد الغرفة أكثر وهى معلومة خاطئة و الصحيح هو أن الدرجة الأنسب للتكيف هى 25 درجة مئوية التى تجعل كمبروسر الهواء يفصل تلقائياً كل فترة زمنية ، ومن بين الخطوات التى يمكن اتباعها لتقليل استهلاك الكهرباء هو وضع مروحة بجوار التكيف لتساعد الجهاز على توزيع الهواء و بالتالى لا يحتاج كهرباء كثيرة.
 
2-  سخان المياه: عدم ترك  فيشة السخان فى الكهرباء فى حالة عدم استخدامه ، لانه يستهلك  الكهرباء بعد أن تبرد المياه و يعاود تسخنيها مرة أخرى تلقائيا، ومن الأفضل أن يتم وضع الفيشة قبل ربع ساعة من الاستخدام وفصلها بعد الإنتهاء.
 
3- المكواه :  يفضل تجميع الملابس و كيها مرة واحدة يوميا لخفض الاستهلاك.
 
4- الثلاجة : تستهلك الثلاجة و الديب فريزر كهرباء عالية عند تكرار فتح الباب و عدم تنظيم الأطعمة داخلها و ترك فراغات بينها ، و يفضل عدم فتح الباب كثيرا و وضع الجهاز بعيداً عن البوتجاز بفارق 2 بوصة بعيداً عن الحوائط لضمان التهوية الجيدة.
 
5- الكاتيل : من الأكثر الجهزة استهلاكاً للكهرباء و له أضرار بالغة على الشبكة القومية للكهرباء و يتسبب فى رفع قيمة فواتير الاستهلاك الشهرية بشكل كبير.
 
 
 
 
 
 

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