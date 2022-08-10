"لو بتتعامل بالشيكات".. خطوات هامة لحماية "الشيك" من التزوير

الكثير من المواطنين يتعاملون بشكل دائم باستخدام الشيكات البنكية، ويتساءل البعض عن كيفية حماية الإيصالات أو "الشيك" من التزوير، طبقاً للقانون.
1-عدم توقيع أى شيك مفتوح على بياض وتوقيعه فقط بعد إتمام التفاصيل المطلوبة.
2-عدم ترك مساحة فارغة أمام أو خلف اسم المستفيد، أو المبلغ المكتوب بالكلمات والأرقام وإلغاء الفراغ بالشطب.
3-الحد من عدد التوقيعات المفوض بها والمتعددة فى الحساب لضمان التحكم المطلوب.
4- التأكد من إلغاء الشيكات التى تحتوى على أخطاء ومفردات زائدة وإتلاف أية شيكات باطلة.
5-التأكد من تسوية الحساب المصرفي بشكل منتظم.
6-الإبلاغ فى حالة الفقد أو سرقة دفتر الشيكات تفادى لاستغلاله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة