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"لو بتتعامل بالشيكات".. خطوات هامة لحماية "الشيك" من التزوير

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 12:21 م
"لو بتتعامل بالشيكات".. خطوات هامة لحماية "الشيك" من التزوير شيك بنكى - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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الكثير من المواطنين يتعاملون بشكل دائم باستخدام الشيكات البنكية، ويتساءل البعض عن كيفية حماية الإيصالات أو "الشيك" من التزوير، طبقاً للقانون.
 
 
1-عدم توقيع أى شيك مفتوح على بياض وتوقيعه فقط بعد إتمام التفاصيل المطلوبة.
 
2-عدم ترك مساحة فارغة أمام أو خلف اسم المستفيد، أو المبلغ المكتوب بالكلمات والأرقام وإلغاء الفراغ بالشطب.
 
3-الحد من عدد التوقيعات المفوض بها والمتعددة فى الحساب لضمان التحكم المطلوب.
 
4- التأكد من إلغاء الشيكات التى تحتوى على أخطاء ومفردات زائدة وإتلاف أية شيكات باطلة.
 
5-التأكد من تسوية الحساب المصرفي بشكل منتظم.
 
6-الإبلاغ فى حالة الفقد أو سرقة دفتر الشيكات تفادى لاستغلاله.
 
 
 

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