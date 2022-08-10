قرارات عاجلة لمحافظ المنوفية باجتماع المجلس التنفيذى .. تعرف عليها

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على اتخاذ إجراءات عاجلة ووضع خطة تنفيذية لترشيد استهلاك الكهرباء، تنفيذاً لتوجيهات مجلس المحافظين المنعقد صباح اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم الأربعاء اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة لدور الانعقاد الحادي والثلاثين لسنة 2022، بحضور محمد موسى نائب المحافظ واللواء عماد يوسف السكرتير العام، والعميد أحمد أبو الغار المستشار العسكرى للمحافظة، واللواء عمر إدريس مستشار المحافظ، المستشار القانوني ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديرى مديريات الخدمات ، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، وعدد من مديرى إدارات الديوان العام.

استهل محافظ المنوفية الاجتماع بحزمة تكليفات مشددة في ضوء تنفيذ توجيهات مجلس المحافظين، حيث شدد على كافة الأجهزة التنفيذية بمختلف المصالح والهيئات الحكومية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك في ضوء خطة الدولة بهدف توفير الغاز الطبيعى وتحقيق فائض إضافى بمتوسط يصل إلى 15% من حجم الغاز الطبيعى لتصديره للخارج، وزيادة العائد من النقد الأجنبى وتوفير المزيد من العملة الصعبة، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التى يمر بها العالم أجمع.

كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية ومديرى مديريات الخدمات بإعداد خطة تنفيذية تعرض عليه يوم الأحد القادم لتنفيذ إجراءات ترشيد إستهلاك الكهرباء في المنشأت العامة والمدارس والمساجد والمستشفيات ومراكز الشباب ، وكذا الشوارع والميادين لتقييم تلك الإجراءات ولتحقيق مستهدفات الدولة في توفير الكهرباء ، مؤكداً أن تلك الملف يعد هام وحيوى ويقع على رأس أولويات الحكومة من أجل توفير النقد الأجنبى في ظل إرتفاع أسعار الحبوب والمنتجات البترولية جراء الأزمة الروسية الاوكرانية الراهنة .

وأشار المحافظ إلى ضرورة ترشيد إستهلاك الكهرباء بالمبانى والمصالح والهيئات الحكومية ، مشدداً بضروة المتابعة والتأكد من عدم إنارة أعمدة الكهرباء نهاراً وكذا فصل الإنارة الخارجية بجميع المصالح الحكومية ليلاً ، فضلاً عن المراجعة الدورية لصيانة أعمدة الإنارة بكافة أرجاء المدن والقري استعداداً لموسم الشتاء والحفاظاً علي أرواح المواطنين .

وأشار المحافظ إلي البدء في تنفيذ حملة تشجير موسعة علي جانبي الطرق والشوارع والمحاور الرئيسية لزيادة المساحات الخضراء ولإضفاء مظهر حضاري ، موجهاً رؤساء المدن بوضع تصورات قابلة للتنفيذ بالأماكن التي تصلح لإقامة حدائق ومتنزهات عامة بنطاق المحافظة للمساهمة في إحداث نقلة حضارية وتحسين الصحة العامة للمواطنين .

فيما وجه المحافظ رؤساء أحياء شرق وغرب مدينة شبين الكوم بالمتابعة اليومية والدقيقة لمنظومة الجمع المنزلي الجديدة من خلال ( شركة العهد الجديد للخدمات البيئية ) للتأكد من الإلتزام بكافة التعليمات والتوجيهات والضوابط المقررة ، وإعداد تقرير أسبوعي يوضح أداء تنفيذ الشركة ، لافتاً الي أن الشركة تعد في المراحل التحضيرية والتشغيل التجريبي ، مؤكداً دعمه الكامل لإنجاح تلك التجربة والفريدة من نوعها في العاصمة وسيتم في المستقبل القريب تعميمها بكافة أرجاء المحافظة .

وخلال الاجتماع شدد المحافظ علي ضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح علي مخالفات البناء وتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين بأرجاء المحافظة .

كما تضمن الاجتماع التشديد علي المتابعة الدورية للتأكد من توافر السلع الغذائية الإستراتيجية بالأسواق لدي المواطنين مع عرض الموقف أولا بأول لضمان إنتظام منظومة العمل ، فضلا عن الاستمرار في التنسيق الكامل مع مديريات الصحة والتموين والجهات الأمنية فى تشديد الرقابة الصارمة على الأسواق والمحلات العامة وأماكن تداول اللحوم ومنافذ بيع المواد الغذائية لإحكام السيطرة على الأسعار وضبط السلع الغير صالحة للاستهلاك الآدمي .

كما شدد المحافظ علي وكيل وزارة الزراعة وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات الأمنية لبدء تنفيذ الموجة الـ (20) لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ، مع التشديد على استمرار عمل اللجان المشكلة في المرور الميدانى بكافة الأحواض لاكتشاف حالات التعدى في المهد وإزالتها فورا مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين، مؤكدا أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير بمنظومة العمل لتحقيق المستهدف، كما كلف المحافظ بإعداد بيان تفصيلى بالأراضى التى تم تكرار التعدى عليها ومراجعة كافة الإجراءات المتخذة حيال الأراضى التى تم تبويرها ولم يتم عودتها إلى طبيعتها الزراعية لاتخاذ اللازم في هذا الشأن .

كما كلف محافظ المنوفية برفع درجة الاستعداد التام نحو تطهير الترع والمصارف والمجارى المائية، ومراجعة الجسور ومناسيب المياه وحملات الصيانة الدورية استعداداً لموسم الفيضان وزيادة منسوب مياه نهر النيل وضمان حسن إدارة المنظومة المائية ، وفي إطار استعدادات المحافظة لبدء العام الدراسي الجديد ، شدد المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم برفع درجة الإستعدادات للعام الدراسى الجديد والتأكد من جاهزية المدارس وصيانة الفصول الدراسية والتأكد من جاهزيتها وعرض تقرير بذلك لإتخاذ اللازم في هذا الشأن حفاظاً علي إنتظام العملية التعليمية بالمحافظة .

وعلي صعيد أخر تم استعراض الموقف الحالي والإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا ، ومدي جاهزية المستشفيات ومنظومة الأكسجين ، وأوضح المحافظ علي أن الوضع الحالي لجائحة كورونا مطمئن ومستقر بكافة أرجاء المحافظة ، مناشداً جموع المواطنين بالاستمرار في تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية فضلاً عن التوجه لمراكز اللقاح للحصول علي الجرعة التنشيطية لكورونا حفاظاً علي الصحة العامة .

واختتم محافظ المنوفية الاجتماع بالتشديد على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية والميدانية علي كافة الأعمال المنفذة علي أرض الواقع ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد بكل في نطاقه ، مؤكداً علي أنه سيقوم بزيارات ميدانية بصفة مستمرة لمتابعة تنفيذ الخطة بمختلف القطاعات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، مؤكدا على أهمية التواصل المباشر مع جموع المواطنين للتعرف على شكواهم ومطالبهم وإيجاد الحلول المناسبة لها حفاظا على حقوقهم ومصالحهم .