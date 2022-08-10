اليوم السابع
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قرارات جديدة بتعيين وكيلين بكليتى الصيدلة والآداب بجامعة أسيوط

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 11:45 ص
قرارات جديدة بتعيين وكيلين بكليتى الصيدلة والآداب بجامعة أسيوط جامعة أسيوط
أسيوط -هيثم البدرى

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أصدر الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط عدة قرارات بتعيين 2 من الوكلاء الجدد بكليتي الصيدلة والآداب حيث نصت القرارات علي تعيين الدكتور محمد محمود محمد عبد اللطيف الأستاذ بقسم الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة بالجامعة وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك لمدة عاماً واحداً ، كما تضمنت القرارات أيضاً تجديد تعيين الدكتور خالد محمد إبراهيم الأستاذ بقسم اللغات الشرقية بكلية الآداب بالجامعة وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك لمدة عام .
 
كما أصدر قرارات أخري بتعيين 2 من رؤساء الأقسام الجدد بكلية الصيدلة حيث شملت القرارات علي  تعيين الدكتورة سعاد عبد اللطيف حسن بيومي الأستاذ بقسم العقاقير بكلية الصيدلة رئيساً لقسم العقاقير بالكلية وذلك لمدة عام , وتضمنت القرارات أيضاً تجديد ندب الدكتورة منال أحمد محمد مندور الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء الحيوية الطبية بكلية الطب الإشراف علي قسم الكيمياء الحيوية الطبية بكلية الصيدلة وذلك لمدة عام.

 

 


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