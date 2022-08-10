فتح باب التقديم لمراكز الثقافة الإسلامية بأوقاف شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

اعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء أن تعلن عن فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة للعام الدراسي 2022م / 2023م، بمراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف لمدة أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان، من الحاصلين أو الحاصلات على مؤهلات عليا من أي من الجامعات المصرية الحكومية سواء جامعة الأزهر أو أي من الجامعات الأخرى أو الجامعات الخاصة أو الأهلية أو المفتوحة أو المعاهد العليا نظام أربع سنوات من الرجال والسيدات.

وأوضح بيان أوقاف شمال سيناء أنه على الراغبين فى الالتحاق تقديم الملف يدويا إلى مركز العريش بإدارة اوقاف شرق العريش بالضاحية ‏‪ ت /‏‪0100 243 6866‬، و التقديم بمركز بئر العبد بإدارة اوقاف بئر العبد ت/‏‪0101 887 6395‬‏، وبمركز الحسنة بإدارة اوقاف الحسنة ت /‏‪0106 162 5167‬‏، وتقديم الملف بإدارة الدعوة بمديرية أوقاف شمال سيناء بمسجد النصر بالعريش ت/‏‪0120 012 3313‬‏.



وتضمن البيان تأكيد انه سيتم اعفاء جميع المتقدمين الجدد للإلتحاق بمراكز الثقافة الاسلامية بمحافظة شمال سيناء من المصروفات الدراسية لهذا العام (و التقديم بالمجان )، علمًا بأن نظام الدراسة عامان، وأنه سيتم الاستفادة بأوائل الخريجين المتميزين والخريجات المتميزات في أنشطة الوزارة المختلفة وفق إمكانات كل منهم العلمية والثقافية والدعوية.