عضو اتحاد الصناعات: الفرص الاستثمارية فى مصر واعدة بفضل الدعم الحكومى الكبير

رامى محيى الدين

قال المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات: نحن نحتاج إلى استراتيجية صناعية لجذب االستثمار في الصناعة وهناك حوافز فعلية موجودة على ارض الواقع، ولكن نريد استكمال لهذه الحوافز.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج من مصر مع الإعلامى عمرو خليل: لدينا موقع استراتيجى ووجود أهم ممر مائى مما يتيح النقل بسهولة إلى آسيا وأوروبا، كما انه متاح لدينا النقل النهرى، ومن يستثمر في مصر ويصدر لإفريقيا لدينا دعم من الحكومة المصرية للنقل إلى إفريقيا 80% و100% لتنزانيا كما أن العمالة المصرية رخيصة مقارنة بنظيرتها العالمية.

وتابع: الفرص الاستثمارية في مصر واعدة بفضل الدعم الحكومى الكبير، وأنا لا أسأل عن الاجتماعات ولكن اسأل على النتائج، وأطالب بإصدار قانون لإعفاء حصة المستثمر الأجنبي لمدة 10 سنوات لجذب الاستثمار الأجنبي.