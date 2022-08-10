طقس الخليج.. أمطار رعدية فى السعودية وحار فى الإمارات وشديد الحرارة فى الكويت

كتب : أحمد علوى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحوال الطقس فى دول الخليج على النحو التالى..

السعودية : توقع المركز الوطنى للارصاد الجوية ، ان تستمر هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والاجزاء الجنوبية من منطقة تبوك يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق وتكون متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان الاودية والسيول مصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة، عسير وجازان. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الأربعاء حارا وصحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على السواحل، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار.

الكويت:



شديد الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 55 كم/ساعة مثيرة للغبار .

حار إلى مائل للحرارة فى المساء والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 40 كم/ساعة مع فرصة للغبارالمثار .