طالبة دمياط السادسة على الجمهورية فى التعليم الفنى: استعد لتحديد الخطوة القادمة من مستقبلى

دمياط - فريق المحافظات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط عن نتائج الدبلومات الفنية عقب اعتمادها من قبل الدكتورة منال عوض محافظ دمياط رسميا، حيث حققت محافظة دمياط المركزين السادس والتاسع على مستوى الجمهورية في التعليم الفني هذا العام.

والتقي اليوم السابع بالطالبة "دنيا رجب" الطالبة بالمدرسة الفندقية العسكرية برأس البر نظام ثلاث سنوات والتي حققت المركز السادس على مستوى الجمهورية بالتعليم الفني هذا العام بمجموع كلي 93%، وقالت: "أنا اختارت التعليم الفني بارادتي.. حسيت أن مستقبله احسن".. وتابعت: مجموعي بالشهادة الإعدادية كان يسمح لي الالتحاق بالثانوية العامة، ولكني فضلت التعليم الفني.

واستكملت الطالبة السادس على الجمهورية في التعليم الفني حديثها قائلة: "لم أكن أتوقع تحقيق هذا المركز، وكنت اتوقع فقط حصولي على مركز متقدم على مستوى المحافظة، والآن استعد لتحديد الخطوة القادمة من مستقبلي".

وتابعت: "لا تظلموا التعليم الفني.. مستقبله حلو، ومش أقل من الثانوية العامة"، مؤكدة أن التعليم الفني لا يقل أهمية عن الثانوية العامة.

ومن جانبها، قال والد صاحبة المركز السادس على مستوى الجمهورية بالتعليم الفني: "لم أفرض أبدا عليها أي اختيار فقط استجبنا لرغبتها، ولم أتدخل رغم حصول ابنتى على مجموع يؤهلها الالتحاق بالثانوية العامة، ولكن كان اختيارها ونحن فقط حققنا رغبتها".

واستكمل قائلا: " سعيد بما حققته ابنتي، ولولا تحقيق رغبتها ماكانت تمكنت من هذا الإنجاز، ورسالتي لأولياء الأمور اتركوا ابنائكم يحددون مستقبلهم، وستسعدون بالنتائج".