ضبط 1594 قضية تموينية فى حملات موسعة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1594) قضية تموينية متنوعة.

من بين المضبوطات (3) قضايا حجب سلع استراتيجية بإجمالي مضبوطات (23,714 طن "دقيق – شاى – أرز – زيت طعام – صلصة – مكرونة ") ، وكذا (420) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار سلع غذائية وغير غذائية مضبوطات بلغت (36,550 طن "دقيق أبيض – مكرونة – سكر – أرز – زيت طعام " – 438 عبوة سجائر ) وكذا (738) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (28 قضية دقيق مدعم "تصرف – تجميع"- 180قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 178 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات –106 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 51 قضية توقف عن الإنتاج – 195 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (46,200 طن دقيق بلدى مدعم – 488 بطاقة ذكية – 8590 رغيف بلدى مدعم) وكذا ضبط (20) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها ( 34,366 طن "سكر - أسمدة مدعمة" – 700 عبوة "زيت تموينى" – 300 إسطوانة بوتاجاز – 126306 لتر مواد بترولية).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (144,130 طن - 488 بطاقة - 5890 رغيف بلدى مدعم - 700 عبوة "زيت تموينى" - 300 إسطوانة بوتاجاز – 126306 لتر مواد بترولية –438 عبوة سجائر ) >

ومن أبرز المضبوطات ....

ضبط (24,4 طن "دقيق بلدى") مدعم تم الإتجار بها ببيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر .. بحوزة (مالك مخبز بلدى) بمحافظة القاهرة.

وفيما تم ضبط (18,9 طن "زيت طعام") بدون مستندات معبأة داخل عبوات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

كما ضبط (12 طن "سكر تموينى") معبأة داخل عبوات مخصص ربطاً على البطاقات التموينية تم تجميعها لإعادة تعبئتها داخل عبوات سكر حر وإعادة طرحها للبيع بالأسواق مستولياً على الدعم المقرر لها ، وكذا (40 عبوة فارغة مدون عليها سكر حر ، 2 قطعة أدوات تعبئة وتجميع) .. بحوزة (مالك محل بدال تموينى لصرف المقررات التموينية) بمحافظة القاهرة.

وضبط (11 طن "أسمدة زراعية مدعمة") محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ..بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لبيع الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص") بمحافظة الدقهلية.

ونجحت الحملات في ضبط (1,200000 مليون قرص أدوية مستوردة خاصة بعلاج بعض الأمراض) بدون مستندات مجهولة المصدر ومهربة وغير مسجلة بالجهات المعنية – (4 مليون قرص أدوية محلية الصنع خاصة بعلاج بعض الأمراض) بدون مستندات وغير مستوفية لشروط التخزين ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة .. بحوزة (المدير المسئول عن صيدلية ملحق بها مخزن "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

ضبط (5,01 طن "لحوم مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

كما تم ضبط (9,5 طن "عصائر") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

ونجت الحملات في ضبط (2,500 طن "حبيبات بلاستيكية") مستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ، وكذا ( 21000 متر "سلك كهربائى" مستلزمات إنتاج - 130000 قطعة "نحاس" - 5000 قطعة ملصق .. جميعهم مدون عليهم بيانات مغشوشة ومقلدة لإحدى علامة التجارية - عدد 7 ماكينة أدوات إنتاج) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتصنيع الأدوات الكهربائية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

كما ضبط (25 طن أسمدة زراعية "يوريا – كبريتات كالسيوم – فوسفات – نترات نشادر") معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المزارعين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

وضبط (10 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لتصنيع وتعبئة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.

كما تم ضبط قضية امتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ (5٫400) طن أقماح محلية.