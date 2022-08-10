ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أكد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية؛ للتأكد من سلامة وجودة السلع المعروضة ومنع التلاعب بالأسعار الرسمية.

ونظمت مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسماعيلية اليوم الأربعاء، حملة تموينية بالتعاون مع مباحث التموين، استهدفت عددًا من المحال والمخابز، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 68 علبة جبنة نستو و 12 علبة جبنة بيضاء و 65 علبة بسكويت منتهين الصلاحية و غير صالحين للاستهلاك الآدمى.

كما تمكنت الحملة من تحرير 53 محضرًا، منها 18محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر بيع بأزيد من السعر المقرر، و15 محضرا لعدم حمل شهادة صحية، ومحضرين لعدم استخدام، لافتة باللغة العربية ومحضر لسلع منتهية الصلاحية غش تجارى.

وفيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحرير 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و محضر واحد لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن و4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و6 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن.

وأكد أحمد منصور وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملات تتم بشكل يومي؛ لضبط الأسواق والمحال التجارية والمخابز، ومنع احتكار السلع والتأكد من سلامتها حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.