ضبط المتهمين بسرقة المجوهرات من المواطنين عن طريق المغافلة بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت اجهزة الامن باشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة في ضبط شخصين بالقاهرة لسرقتهما مشغولات ذهبية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

ورد معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام أحد الأشخاص بعرض مشغولات ذهبية على أحد محال الصاغة بدائرة القسم لبيعها بدون فواتير.

بالانتقال والفحص بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث تم ضبط الشخص المشار إليه (سائق - مقيم بمحافظة الجيزة) وبحوزته بعض المشغولات الذهبية.. وبمناقشته عن مصدر تلك المضبوطات أقر بتحصله عليها من (ربة منزل- مقيمة بدائرة قسم مدينة نصر أول).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأخيرة، وبمواجهتها أيدت ما سبق وإعترفت بسرقة المضبوطات عن طريق المغافلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.