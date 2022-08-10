صحة كفر الشيخ: استقرار الوضع بالمستشفى العام بعد السيطرة على الحريق

كفر الشيخ - محمد سليمان

أصدرت مديرية الصحة بيانا ، أكدت فيه أن حريق شب بعناية الباطنة بالدور الثاني بمستشفى كفر الشيخ العام، بسبب ماس كهربائي، وانتقل للمستشفى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ووجه بسرعة توجه سيارات الدفاع المدني للمستشفى وإخماد الحريق، ومتابعة الحالات التي كانت بعناية الباطنة وسرعة نقل 11 حالة، لعناية مركزة بالمستشفى العام ونقل عدد منهم لمستشفيات أخرى.

كما اطمأن محافظ كفر الشيخ على حالات المرضى بكل الاقسام، واستقرار الوضع بها، بحضور ذلك بحضور اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفرالشيخ، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد، والدكتورة الهام محمد، وكيل وزارة الصحة، والدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام.

وجرى نقل 6 حالات للعناية المركز بمستشفى العبور للتأمين الصحي، وحالتين للعناية المركزة بمستشفى سيدي غازي المركزي، وحالة للعناية المركزة بمستشفى قلين المركزي، وأخرى للعناية المركزة بمستشفى دسوق العام.

وأضاف البيان، كما توفيت حالة حرجة لمسن كان يعاني من تليف كبدي، وتابع محافظ كفر الشيخ نقل جثمانه لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وإجراء دفن الجثمان بعد العرض على النيابة العامة، مقدماً التعازي لأهل المتوفي، داعيا الله أن يتغمده في واسع رحمته.



جانب من الاخماد



جانب من المتابعة



جانب من تفقد المحافظ



حريق بالعناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام



حريق بالمستشفى العام



متابعة المحافظ وتفقده للمستشفى العام



محافظ كفر الشيخ يتابع اثار الحريق



محاولات ل جادةاخماد الحريق



محاولات لاخماد الحريق