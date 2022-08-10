شكوى من ظهور المياه الجوفية بقرية منسافيس بأبوقرقاص المنيا.. والوحدة المحلية ترد

أرسلت القارئة سامية سمير حكيم شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع تتضرر فيها من ظهور المياه الجوفية وخروجها من باطن الأرض واقتحامها للمنازل بقرية منسافيس مركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا بسبب ارتفاع منسوب مياه ترعة الإبراهيمية وفيضان النيل والتى تعمل على ظهور تصدعات بالمنازل وتشققات بالجدران .
وطالبت القارئة فى رسالتها بضرورة إنهاء معاناة سكان القرية مع المياه الجوفية.
ومن ناحيتها أعلنت الوحدة المحلية، أن قرية منسافيس دخلت ضمن مبادرة حياة كريمة، ويجرى بها مشروع الصرف الصحى وعدد من المشروعات الأخرى، كما قامت الوحدة المحلية بعمل العديد من الاجراءات للحد من المشكلة والتعامل معها فور أى اخطار من الأهالى.
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