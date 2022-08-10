شكوى من ظهور المياه الجوفية بقرية منسافيس بأبوقرقاص المنيا.. والوحدة المحلية ترد

أحمدجمال الدين - المنيا - حسن عبد الغفار

أرسلت القارئة سامية سمير حكيم شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع تتضرر فيها من ظهور المياه الجوفية وخروجها من باطن الأرض واقتحامها للمنازل بقرية منسافيس مركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا بسبب ارتفاع منسوب مياه ترعة الإبراهيمية وفيضان النيل والتى تعمل على ظهور تصدعات بالمنازل وتشققات بالجدران .

وطالبت القارئة فى رسالتها بضرورة إنهاء معاناة سكان القرية مع المياه الجوفية.

ومن ناحيتها أعلنت الوحدة المحلية، أن قرية منسافيس دخلت ضمن مبادرة حياة كريمة، ويجرى بها مشروع الصرف الصحى وعدد من المشروعات الأخرى، كما قامت الوحدة المحلية بعمل العديد من الاجراءات للحد من المشكلة والتعامل معها فور أى اخطار من الأهالى.

وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء .

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".