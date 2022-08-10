اليوم السابع
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شاهد مراحل إنشاء محطة تداول الأخشاب بميناء الإسكندرية.. فيديو

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 02:00 م
شاهد مراحل إنشاء محطة تداول الأخشاب بميناء الإسكندرية.. فيديو وزارة النقل - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت وزارة النقل، تصويرا جويا لرصيف 85 /3 أحد مشروعات ميناء الإسكندرية حيث يتم تطوير كافة الموانيء المصرية تنفيذأ لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.
 
 
وتنفذ وزارة النقل عدد من المشروعات القومية لتطوير الموانئ المصرية ضمن خطة تحويل مصر لمركز للتجارة واللوجيستيات، ومن بين المشروعات الجارى تنفيذها تطوير ميناء الاسكندرية وتم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات أهمها: 
- إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي (محور الدخيلة) بتكلفة 824 مليون جنيه .
- إنشاء جراج متعدد الطوابق بتكلفة 407 مليون جنيه .
- بناء وتوريد عدد 6 قاطرات بتكلفة 381,3 مليون جنيه .
- إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي ( محور 54 ) بتكلفة 905 مليون جنيه .
جارى تنفيذ المشروعات ومن أهمها :
- إنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض علي الأرصفة 55-62 بتكلفة 7 مليار جنيه 
- إنشاء رصيف 85/3 ( محطة تداول الأخشاب ) بتكلفة 564 مليون جنيه .
- إنشاء البنية التحتية لمنطقة الساحات الجديدة المنقولة من الشركة التجارية للاخشاب بتكلفة مليار جنيه .
 
 
 

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