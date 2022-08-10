اليوم السابع
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الأربعاء، 10 أغسطس 2022 01:20 ص
أكرم القصاص
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سمك التونة الأعلى مبيعا فى أسواق دمياط.. والأهالى: هنعلمك إزاى تعمله صيادية.. فيديو

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 01:00 ص
سمك التونة الأعلى مبيعا فى أسواق دمياط.. والأهالى: هنعلمك إزاى تعمله صيادية.. فيديو أسماك تونة
دمياط - فريق المحافظات

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احتلت سمكة التونة قائمة الأصناف الأكثر مبيعا في أسواق الأسماك داخل محافظة دمياط، وينتظر الدمايطة سنويا موسم قدوم سمك التونة ليشهد إقبالا واسعا على شراء هذا الصنف الذي يتواجد بأسواق المحافظة منذ مطلع شهر يوليو ليستمر على مدار ثلاثة اشهر وينتهي بحلول شهر سبتمبر. 
 
 
وتبدأ أسعار الكيلو في أسماك التونة من 50 وتصل إلى 70 جنيها، وذلك حسب نوع السمك وحجمها أيضا تأتي سمكة التونة ضمن قائمة اهتمام المصانع المنتجة للمعلبات الأمر الذي يضعها ضمن قائمة الأعلى مبيعا خلال فترة تواجدها بالأسواق. 
 
وأكد بائعو الأسماك بأسواق محافظة دمياط، أنهم فضلوا التعامل مع المواطنين، وبيع هذا الصنف لهم بعيدا عن المصانع، مؤكدين أنهم يفضلون طرح صنف أسماك التونة بالاسواق على احتكار المصانع. 
 
يقوم بائع أسماك التونة لتجهيزها أولا بعد أن يقوم بوضعها داخل مبرد لمدة ثلاث أو اربعة أيام، بعدها يقوم بائعي أسماك التونة بتحضيرها للبيع بعد أن يتم تنظيفها وتقطيعها بالشكل المناسب، الأمر يستغرق فقط بضع دقائق لتكون جاهزة للبيع. 
 
يعد الصيادية أفضل الأصناف التي يتم تحضيرها بواسطة سمك التونة، كما أنه أيضا يعد من أهم الاطباق التي يتميز بها أبناء دمياط، هناك الكثير من المطاعم التي تخصصت في طهي هذا الصنف، في أقل من نصف ساعة. 
 
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