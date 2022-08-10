سلوفاكيا تكشف موعد وصول النفط الروسي عبر "دروجبا" إلى أراضيها

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أفاد مسؤول بشركة طاقة بسلوفاكيا، اليوم الأربعاء بأن إمدادات النفط الخام من روسيا بواسطة خط الأنابيب "دروجبا" عبر أوكرانيا ستستأنف اليوم على أن تصل أراضي سلوفاكيا بشكل مباشر غدا.



وقال أنتون مولنار المتحدث باسم مصفاة "سلوفنافت" -في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"- إن النفط الخام من روسيا عبر الفرع الجنوبي من خط أنابيب "دروجبا" سيصل إلى حدود أوكرانيا مع سلوفاكيا اليوم، على أن يصل مباشرة إلى أراضي سلوفاكيا صباح الغد.



وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام أن المجر وسلوفاكيا اتفقتا مع أوكرانيا على استئناف ترانزيت النفط الروسي عبر خط الأنابيب المار في الأراضي الأوكرانية.