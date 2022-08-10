اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 أغسطس 2022 07:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

سلوفاكيا تكشف موعد وصول النفط الروسي عبر "دروجبا" إلى أراضيها

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 06:40 م
سلوفاكيا تكشف موعد وصول النفط الروسي عبر "دروجبا" إلى أراضيها الغاز الروسى - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفاد مسؤول بشركة طاقة بسلوفاكيا، اليوم الأربعاء بأن إمدادات النفط الخام من روسيا بواسطة خط الأنابيب "دروجبا" عبر أوكرانيا ستستأنف اليوم على أن تصل أراضي سلوفاكيا بشكل مباشر غدا.


وقال أنتون مولنار المتحدث باسم مصفاة "سلوفنافت" -في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"- إن النفط الخام من روسيا عبر الفرع الجنوبي من خط أنابيب "دروجبا" سيصل إلى حدود أوكرانيا مع سلوفاكيا اليوم، على أن يصل مباشرة إلى أراضي سلوفاكيا صباح الغد.


وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام أن المجر وسلوفاكيا اتفقتا مع أوكرانيا على استئناف ترانزيت النفط الروسي عبر خط الأنابيب المار في الأراضي الأوكرانية.


روسيا

الغاز الروسي

أوكرانيا

سلوفاكيا

أنابيب دروجبا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة