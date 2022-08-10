أحمد عرفة

أكدت قناة سكاى نيوز الإخبارية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، سكاى نيوز: عودة تدفق الغاز الروسى إلى سلوفاكيا.

وفى وقت سابق دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى تنظيم تفتيش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية جنوبى أوكرانيا.

وقالت زاخاروفا فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الأربعاء، إنه بدلا من تصريحات الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى بشأن فرض منطقة حظر طيران فوق محطة الطاقة النووية الأوكرانية فى "زابوروجيه"، فإننا نحتاج أن نبدذأ بتفتيش المحطة.

وأشارت إلى أن اجتماعا لمجلس الأمن الدولى سيعقد حول هذا الموضوع غدا الخميس بطلب من روسيا.