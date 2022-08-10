سفير مصر فى بكين يؤكد متانة العلاقات المصرية الصينية وزيادة التعاون

كتب: أحمد جمعة

استقبل “ليو جيانتشاو”، وزير الخارجية الجديد للحزب الشيوعي الصيني، السفير د.محمد البدري، سفير جمهورية مصر العربية لدى الصين، وأعضاء السفارة المصرية في بكين، حيث نقل د. البدري تهنئة وزير الخارجية سامح شكري للوزير الصيني على توليه مهام منصبه الجديد.

شهد اللقاء استعراض مجمل الجوانب المختلفة للعلاقات الثنائية بين مصر والصين، والتي تشهد ازدهاراً وتطوراً ملحوظاً في كافة المجالات، وتحت رؤية رئيسيّ البلديّن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الصيني شي جينبينج، كما تم التباحُث وتبادل وجهات النظر حول مختلف التطورات على صعيد الأوضاع الدولية والإقليمية، وكذا الرؤى بين الجانبين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

هذا، وقد أشاد وزير خارجية الحزب الشيوعي الصيني بما حققته مصر من تنمية، وازدهار وتقدم خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسيما على صعيد التطور السريع في البنية التحتية، والنجاح في طرح رؤى واقعية لرفع مستوى معيشة أبناء الشعب المصري، وتحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي، والصمود أمام التحديات والظروف الصعبة التي يعاني منها العالم أجمع.

من جانبه، أكد السفير د. محمد البدري على متانة العلاقات المصرية الصينية والتي ترتكز على تحقيق مصالح البلديّن والشعبيّن، والتمسُك بالمبادئ الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، مؤكداً على ضرورة استمرار التواصل والتنسيق في إطار التعاون المصري الصيني بشكل فعّال في مختلف المجالات.