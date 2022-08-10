سفير روسيا لدى الصين يتهم أمريكا بفرض هيمنتها على العالم وانتهاك مبدأ سيادة الدول

وقال دينيسوف، وفقا لقناة (روسيا اليوم)،" إن الولايات المتحدة تستغل كل فرصة لتعزيز هيمنتها حول العالم، وذلك منذ سنوات عديدة، فضلا عن أنها تقوم بخلق مشاكل وأزمات عديدة حول العالم، وتعمل على قمع أي مظهر من مظاهر الاستقلال، وذلك من خلال تحويل أوكرانيا إلى تهديد للاتحاد الروسي، بالإضافة إلى زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، وذلك دون احترام واشنطن مبادئها الخاصة، التي سبق أن أعلنت عنها جهارا".

وأكد السفير الروسي، حق الصين في اتخاذ إجراءات لحماية سيادتها، لافتا إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين هي القوة الدافعة، وراء الحركة من أجل أولوية القانون الدولي على القواعد التي اخترعتها الولايات المتحدة وأقمارها الاصطناعية، ويعمل كلا البلدين معا في مجموعة الأصدقاء في الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة.