سباق تنشيطى للهجن بالعريش منتصف الشهر المقبل

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، عن اقامة سباق تنشيطي للهجن، بمضمار الهجن بالكيلو 17 غرب مدينة العريش، منتصف شهر سبتمبر المقبل.

وأشار المحافظ، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته، وبحضور العميد مصطفي محمد مصطفي، رئيس الادارة المركزية لمكتب المحافظ، كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة، أسامه عفش رئيس مركز ومدينة العريش ، وعدد من القيادات التنفيذية،علي تضافر جميع الجهات لنجاح السباق.

وأشار المحافظ، إلى أن السباق التنشيطي للهجن سيقام بحضور عدد من المحافظات المصرية المهتمة برياضة الهجن، لافتًا إلى إقامة عدد من الانشطة والفعاليات الفنية والرياضية، ومعرض للمنتجات السيناوية علي هامش السباق.

أوضح المحافظ إلي أن محافظة شمال سيناء من أوائل المحافظات التي أنشئ بها نادي ومضمار للهجن بمنطقة الكيلو 17 غرب العريش، بجانب إنشاء مضمار آخر في وسط سيناء.

ووجه المحافظ برفع كفاءة مضمار الهجن والمبنى الإداري والمنصة الرئيسية وصالة كبار الزوار والبوابة الرئيسية وواجهة النادي، بجانب تمهيد الطريق المؤدي للنادي، وإنارة أعمدة الكهرباء بطول الطريق ورفع كفاءة الإنارة الداخلية، مع ترشيد استهلاك الطاقة طبقا لتوجيهات مجلس الوزراء.

كما وجه المحافظ بتوصيل خط المياه للنادي، وتوفير سيارة مياه بصفة دائمه، مع إقامة معرض للمنتجات السيناوية بمدخل النادي، وتزيين الجدران باللوحات الفنية التي تعبر عن البيئة السيناوية.

وشدد المحافظ علي تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، بجانب تطبيق الإجراءات البيطرية لمنع انتقال عدوي الحيوانات إلى محافظة شمال سيناء، ومسح بيطري للجمال المشاركة في السباق التنشيطي.

بدوره أكد العميد مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، علي ضرورة تعاون جميع المديريات من أجل نجاح السباق، والذي يعد احد مظاهر عودة الحياة الطبيعية الي محافظة شمال سيناء.

وأشار سلامه ابراهيم، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري للهجن، أن السباق التنشيطي سيعمل علي الرواج السياحي لمحافظة شمال سيناء، بجانب الرواج الإقتصادي للادوات الخاصة برياضة الهجن والمنتجات السيناوية، وتوفير فرص عمل للشباب.