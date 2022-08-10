اليوم السابع
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الأربعاء، 10 أغسطس 2022 08:46 م
أكرم القصاص
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روسيا تعلن تصفية 100 أوكراني بضربة جوية فى منطقة خاركيف

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 08:23 م
روسيا تعلن تصفية 100 أوكراني بضربة جوية فى منطقة خاركيف الجيش الروسى - أرشيفية
وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تصفية حوالي 100 أوكراني بضربة جوية في منطقة خاركيف بأوكرانيا.


وذكر بيان للدفاع الروسية، اليوم ، أنه "نتيجة الضربات، التي شنتها القوات الجوية الروسية، على نقاط الانتشار المؤقت لوحدات اللواء الآلي 93 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة السكنية أندرييفكا بمنطقة خاركيف، جرى القضاء على 100 من القوميين وتدمير أكثر من 20 قطعة من المعدات العسكرية، وتدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 54 الأوكراني بضربات عالية الدقة لقوات الفضاء الروسية على قرية كراسنوجوروفكا بدونيتسك".


وأضاف البيان أن "خسائر الجانب الأوكراني بلغت حوالي 30 عسكريا وأكثر من ستة آلاف قذيفة مدفعية وقذائف هاون من عيارات مختلفة وسبع سيارات".


وأوضح بيان الدفاع الروسية: "إن الطيران والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية قصفت خمسة مواقع قيادة للعدو، بما في ذلك لتشكيل "آيدار" القومي، ودمرت سبعة مستودعات ذخيرة في يوم واحد".


وأكد البيان أن "الجيش الروسي تمكن خلال العملية العسكرية الخاصة من تدمير ما مجموعة 267 طائرة أوكرانية و145 طائرة هليكوبتر و1720 مركبة جوية دون طيار و365 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات و283 دبابة وعربة قتال مصفحة أخرى و795 مركبة قتالية من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة و3286 قطعة مدفعية ميدانية وهاون و4807 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".


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