رئيس جامعة قناة السويس يفتتح قاعة المؤتمرات الكبرى بعد تطويرها.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

افتتح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس أعمال تطوير قاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة والتى تمت تحت إشراف مركز جامعة قناة السويس للاستشارات الهندسية والتجارية والزراعية والبيئية.

بحضور الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور إبراهيم القرش مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية ومستشارى الجامعة، الدكتور إيهاب لطفى والدكتور باسم الهادى والدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور محمد الباز منسق أسرة طلاب من أجل مصر والدكتور احمد عبد الوهاب قائد أوركسترا الحلم بالجامعة ورئيس إتحاد الجامعة ونائبه.

يأتي ذلك تماشياً مع رؤية الجامعة نحو رفع مستوى الخدمات وتطوير المبانى، هذا وأستمع الدكتور ناصر مندور لعرض تقديمي للمهندس أحمد هلال عن ما تم تطويرة بالقاعة من أعمال مدنيةتشمل مشايه خارجية تمتد من مبنى رئاسة الجامعة وصولا إلى قاعة ال VIp وتوسيع المنصة الأمامية أسفل خشبة المسرح للسماح بزيادة القدرة الاستيعابية للقاعة مع تطوير شامل لغرفة الكنترول كما تم عمل سقف معلق وتجديد أرضيات المسرح بالكامل وكذلك صالة طعام ال VIP مع عمل برتكبلات خاصة بالاوركسترا

،وتجديد أعمدة الإنارة حول المسرح.

أما بالنسبة للأعمال الكهربائية تم تغيير لوحة الكهرباء وكابلات التغذية وعمل نظام تأريض للمسرح وتغيير إضاءة سقف المسرح والقاعة بالكامل إلى نظام ال LED .

وفيما يخص منظومة الصوت تم تغيرها بالكامل ومكسر الصوت الرئيسي ليصبح، sound craft VI 1 وهو الأحدث على الإطلاق يشمل 64قناة دخول قابلة للزيادة و 32 قناة خروج ربط صوتى أساسي ، وتركيب منظومة الصوت الأحدث sound Arrag ، 16 سماعه stage monitor وتغيير audio MICS للفرقة الموسيقية ومنصب المؤتمرات مع إضاءة خشبة المسرح بسعة 2024 كشاف ، شاشة خلفية عملاقة مقاس 4م× 6م بجودة full HD مه عمل نظام غلق للأمان على الشاشة مع تركيب شاشة أمامية مواجهه للصف الأول مقاس 1م × 5 م بجودة Full HD بالإضافة إلى شاشة أمامية صغيرة على خشبة المسرح للمجالس.

أما عن نظام عرض الصورة بالمسرح يضم فيديو ميكسر يسع لعدد 8 كاميرات احترافية وتوفير عدد 3 كاميرات بعرض هوائي مع إمكانية عرض الفيديو مباشرة على شاشات المسرح.

كما قامت شبكة المعلومات بزيادة نقاط النت وربط شبكى لغرفة الكنترول بالشبكة الرئيسية مع عمل شبكة Wi Fi مفتوحة بالمسرح لخدمة الضيوف.

هذا وحرص الدكتور ناصر مندور على تقديم الشكر لجميع القائمين على أعمال التطوير القاعة معرباً عن بالغ تقديره لجهودهم حيث تم إنجاز القاعة في وقت قياسى معلناً أن القاعة أصبحت تليق بأسم الجامعة ومكانتها، مشيرًا إلى أن الأثنين القادم الموافق 15 أغسطس سيتم تنظيم أول حفل تخرج بالقاعة بعد تطويرها لطلاب الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية.

قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة قناة السويس



رئيس جامعة قناة السويس يفتتح قاعة المؤتمرات الكبرى



الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس



افتتاح قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القناة

الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس

قيادات جامعة قناة السويس



افتتاح قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القناة