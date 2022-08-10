رئيس جامعة دمياط يتفقد التدريب الميدانى لطلاب الحاسبات والذكاء الاصطناعى

دمياط معتز الشربينى

شهد الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط اليوم مناقشة التدريب الميداني لطلاب المستوى الثالث بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وعددهم 105 طالب وطالبة والمنقولين للمستوى الرابع والأخير بالكلية، وقد رافقة الدكتور وائل عبد القادر عوض عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

هذا وقد نفذ الطلاب والطالبات العديد من المشاريع والتجارب بمعامل الكلية المختلفة وهي: معامل الأمن السيبراني Cyber Security Labs ومعامل الأنظمة المدمجة Embedded Systems Labs ومعامل المعالجات الدقيقة Micro Controller Labs ومعامل الروبوت Robot Labs وذلك خلال فترة التدريب الميداني وكان نتاج ذلك العديد من المشروعات التقنية عالية الجودة ويأتي أبرزهم في قطاع الأمن السيبراني Cyber Security وهو مشروع بناء نظام لحماية المصانع والمؤسسات من القرصنة الالكترونية.

وحضر مناقشة التدريب الميداني الأستاذ الدكتور عبد الحميد عبد الفتاح السيد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ الدكتور وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من السادة عمداء الكليات، كما حضر الافتتاح السادة وكلاء كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

هذا وبعد أن شهد رئيس الجامعة جانب من مناقشة التدريب الميداني، أشاد بمستوى أبنائه وبناته الطلاب والطالبات ولما وصلوا إليه من مستوى أكاديمي متميز على أيدي أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وثمَّن مجهوداتهم في تنفيذ المشاريع والتجارب التي شهدها اليوم مؤكدًا عليهم أنهم هم بناة المستقبل وأساس التقدم لمصرنا الحبية الفترة المقبلة في ظل ما يشهده العالم من تقنيات حديثة في مجال التحول الرقمي وكذلك في ضوء تحول الدولة المصرية للتحول الرقمي في شتى المجالات.

هذا وقد افتتح رئيس الجامعة اليوم الروبوت الترحيبي Welcome Robot الخاص بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والذي نفذته الكلية وهي فكرة مشروع تم العمل عليه وسيتم تطويره الفترة المقبلة لتنفيذ العديد من المهام المختلفة والتي بدأت اليوم بالتعرف على الأشخاص فور مسح الوجه للزائر وذلك بناءً على البيانات المدخلة له، وفور الانتهاء منه؛ سيتم تعميمه بمختلف وحدات الجامعة الداخلية والخارجية.

وقد وجه الدكتور وائل عبد القادر عوض الشكر والتقدير لرئيس الجامعة على دعمة المتواصل للكلية والتي كانت سببًا رئيسيًا لما وصلت إليه الكلية في الوقت الحالي، فيما أكد رئيس الجامعة أن الدعم متواصل للانتهاء من المعامل المطلوبة للمستوى الرابع وذلك على أحدث النظم المتاحة والتي تتماشى وسوق العمل بهدف إعداد وتجهيز خريج على أعلى مستوى من الجانب الأكاديمي والعملي.