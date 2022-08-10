رئيس جامعة بنى سويف يعقد اجتماع اللجنة العليا للوافدين.. تعرف على التفاصيل

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع اللجنة العليا للوافدين بحضور الدكتور أيمن غنيم المنسق العام للجنة، وأعضاء اللجنة.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات منها، استحداث آلية جديدة لحصول الطلاب الوافدين على نتائجهم من خلال استخدام "جواز السفر" من أي دولة في العالم، وشدد رئيس الجامعة على ضرورة التيسير لاستقطاب طلاب وافدين جدد من خلال الدعاية والترويج لكليات وبرامج الجامعة المتنوعة واستخدام أحدث المناهج وطرق البحث، والمعامل المتطورة.