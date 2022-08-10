اليوم السابع
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الأربعاء، 10 أغسطس 2022 01:31 م
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رئيس جامعة بنى سويف يعقد اجتماع اللجنة العليا للوافدين.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 01:18 م
رئيس جامعة بنى سويف يعقد اجتماع اللجنة العليا للوافدين.. تعرف على التفاصيل جانب من الإجتماع
بنى سويف هانى فتحى

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ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع اللجنة العليا للوافدين بحضور الدكتور أيمن غنيم المنسق العام للجنة، وأعضاء اللجنة.
 
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات منها، استحداث آلية جديدة لحصول الطلاب الوافدين على نتائجهم من خلال استخدام "جواز السفر" من أي دولة في العالم، وشدد رئيس الجامعة على ضرورة التيسير لاستقطاب طلاب وافدين جدد من خلال الدعاية والترويج لكليات وبرامج الجامعة المتنوعة واستخدام أحدث المناهج وطرق البحث، والمعامل المتطورة.
 
وحسب بيان لجامعة بنى سويف، اقترح رئيس الجامعة أن يكون اجتياز اللغة شرطا للتسجيل عند تقدم الطلاب الوافدين للقيد بالدراسات العليا وليس لديهم مقررات طبقا للوائح الكليات مع عرض الموضوع على مجلس الدراسات العليا للبحث والدراسة طبقا للوائح والقوانين.

 


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