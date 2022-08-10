رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة تراكمى التربية 2022/2021

المنوفية - محمد فتحى

اعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، نتيجة تراكمى الفرقة الرابعة بكلية التربية للعام الجامعى 2022/2021.



وأعلن الدكتور صبحى شرف عميد الكلية، أن عدد الطلاب الحاصلين على امتياز بشعبة عام كيمياء بلغ عشرة طلاب، وطالب واحد بشعبة أساسى دراسات، وطالب بأساسى علوم، وطالبان بشعبة عام لغة عربية، وطالبان بشعبة عام لغة فرنسية، وطالب بشعبة عام تاريخ، وثلاث طلاب بشعبة عام علم نفس، وثلاثة بشعبة عام بيولوجى، وثلاثة بالتعليم الزراعى، وطالب بشعبة عام رياضيات.



تابع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية صباح اليوم سير اختبارات قدرات كلية التربية الرياضية (بنين وبنات) للعام الجامعى 2022/ 2023 باستاد الجامعة وكان فى استقباله الدكتور نعيم فوزي عميد الكلية والدكتور عماد السرسى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



وأكد مبارك، أن اجتياز اختبارات القدرات متطلب أساسى للالتحاق بالكلية والتى تقيس قدراته البدنية والمهارية من خلال مجموعة متنوعة من الاختبارات ويجب على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكلية التسجيل لاختبارات القدرات من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي ، فى الفترة من 25 يوليو وحتى 6 أغسطس القادم.



وأوضح الدكتور نعيم فوزى أن اختبارات القدرات بالكلية تتضمن الكشف الطبى المبدئى على القلب، لإثبات كفاءة الطالب لأداء الاختبارات، وقياس الطول والوزن، واختبار شخصى واختبار المهارة الرياضية، ويتوجه الطالب للاختبارات فى التاريخ المحدد له إلكترونيا، وطباعة إيصال التسجيل والتوجه به إلى مقر الكلية في الثامنة صباحا.