رئيس جامعة الزقازيق يناقش آخر الاستعدادات لبدء الدراسة بالجامعة الأهلية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

عقد الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، اجتماعا بقاعة مجلس الجامعة للوقوف على آخر الاستعدادات لبدء الدراسة بجامعة الزقازيق الأهلية للعام الجامعى 2022/2023 في أول أكتوبر المقبل، وذلك بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد الدرندلى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور باسم عاشور الأستاذ المتفرغ بقسم وقاية النبات بكلية الزراعة ونائب رئيس الجامعة الأسبق والمسئول عن تسيير أعمال الجامعة الأهلية، والدكتور هشام فوزى عضو مجلس أمناء الجامعة الأهلية وعميد كلية الهندسة السابق والقائم بأعمال عميد قطاع الهندسة والعلوم الفيزيائية بالجامعة الأهلية، الدكتور يحيى زكريا الأستاذ المتفرغ بقسم الجراحة العامة بكلية الطب والقائم بأعمال عميد قطاع الطب والعلوم الحيوية بالجامعة الأهلية، الدكتور وليد عبد الله وكيل كلية طب وجراحة الفم والأسنان، والدكتور وائل صبرى نصير المشرف العام على الشئون العلاجية للمستشفيات، والمهندس عادل فيكتور أمين عام الجامعة، لمياء عبد المطلب الأمين المساعد لشئون البيئة، الدكتور نبيل مصطفى مدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات، أدهم عزت مدير عام الإدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة، عمرو راجح مدير عام العلاقات العامة بالجامعة.

وصرح الدكتور عثمان شعلان بأن جامعة الزقازيق الأهلية بالعاشر من رمضان هي صرح علمي كبير به العديد من المقومات المتميزة والتي تنفرد بها الجامعة، حيث تشتمل على عدد كبير من الأساتذة المتخصصين والمؤهلين على أعلى مستوى، كما تحتوى الجامعة أيضا على برامج متميزة تتوافق مع متطلبات سوق العمل هي: برنامج الطب والجراحة العامة بكلية الطب البشري، برنامج طب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان، وبرنامجى الميكاترونيك وهندسة الإنشاءات وإدارة التشييد بكلية الهندسة، وبرنامج نظم معلومات الطيران بكلية الحاسبات والمعلومات والذي تم اعتماده من خلال بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين الكلية الجوية وجامعة الزقازيق، والذى يعد الأول من نوعه، حيث يهدف إلى رفع كفاءة الطلاب علمياً وعملياً لتأهيلهم لسوق العمل.

كما أشار رئيس الجامعة إلى أن رسوم الالتحاق بجامعة الزقازيق الأهلية قد تم تحديدها كالآتى:

كلية الطب البشري 85 ألف جنيه

كلية طب الأسنان 80 ألف جنيه

كلية الهندسة 45 ألف جنيه

كلية الحاسبات والمعلومات 40 ألف جنيه

وأضاف شعلان أن جامعة الزقازيق الأهلية ليست هادفة للربح، مشيراً إلى أن المصروفات المقررة معتدلة وتحظى بدعم كبير من الدولة بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتقديم مستوى تعليمى على قدر عالٍ من الكفاءة والتميز.

وأكد رئيس الجامعة أن إنشاء جامعة الزقازيق الأهلية يُسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية في الارتقاء بالتعليم وجودته وفقًا للمعايير العالمية، مشيرًا إلى أهمية ربط عملية التعليم ومُخرجاته بأولويات سوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

فى سياق آخر اختتمت قافلة جامعة الزقازيق الطبية أعمالها بدار مناسبات قرية كفر المدينة مركز الحسينية اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022 بإجراء الكشف والفحص الطبي على 1250 حالة ، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واسهاماته في تنفيذ مبادرة حياة كريمة بالقرى الأكثر احتياجا بمحافظة الشرقية.

وانطلقت أعمال القافلة صباح اليوم برعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة وبرئاسة الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يرافقها الفريق الطبي من أطباء وأساتذة كلية الطب البشري في 11 تخصصا طبيا، وبمعاونة فريق طلابي من كليتي التمريض والصيدلة.

وصرحت نائب رئيس الجامعة أن العيادات الطبية بالقافلة لاقت إقبالاً ملحوظاً منذ الساعات الأولى والتي شملت تخصصات القلب، والأطفال، والعظام، والمسالك، الأنف والأذن، المخ والأعصاب، الرمد، الروماتيزم، الصدر، والجلدية كما تم توفير الأدوية اللازمة مجانا، وتحويل 5 من الحالات لمستشفيات جامعة الزقازيق لاستكمال الفحص والتحاليل اللازمة، مثمنة على التعاون المثمر مع قطاع المستشفيات في أعمال القوافل وخدمة المجتمع.