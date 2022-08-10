رئيس جامعة الإسكندرية يشهد ختام فعاليات المهرجان الرابع للألعاب والرياضيات الشاطئية

الإسكندرية أسماء على بدر

شهد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور وائل نبيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ختام فعاليات المهرجان الرابع للألعاب والرياضيات الشاطئية والتي أقيمت في معسكر الجامعة بباجوش في الفترة من 8:6 أغسطس 2023، تحت رعاية الدكتور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وحضر حفل الختام الدكتورعرفة سلامة، سكرتير عام الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتورة سونيا دنيا، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور محمد صبحي حسانين، نائب رئيس الإتحاد المصري للجامعات.

وفي كلمته عبر الدكتور قنصوه عن سعادته بعودة المهرجان الرياضي للألعاب والرياضيات الشاطئية بعد غياب دام أكثر من عامين بسبب جائحة كورونا.

وتوجه رئيس جامعة الإسكندرية بالشكر للدكتور خالد عبد الغفار والدكتور أشرف صبحي وإتحاد الرياضة لرعايتهم لفاعليات المهرجان وخروجه بهذا الشكل اللائق، ولفت قنصوة ان المهرجان يأتي في إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام بالتعليم ٠والرياضة جنبا إلى جنب، والإهتمام بكافة الأنشطة الرياضية والبدنية للطلاب، فضلا عن تأهيل واختيار أفضل العناصر الطلابية لتدريبها وإعدادها للبطولات الرياضية المحلية والدولية،بما يساهم في رفع اسم مصر في كافة المسابقات الرياضية العالمية، بالإضافة إلى زيادة الولاء والإنتماء لمصرنا الحبيبة و النهوض بالطلاب ودعمهم وتشجيعهم على ممارسة الرياضة بغية بناء جيل سليم تزامنا مع بناء الجمهورية الجديدة.

فيما أكد الدكتور وائل نبيل، أن المهرجان شهد مشاركة 350 طالب من 21 جامعة مصرية حكومية وخاصة وأهلية، لافتا أن المهرجان ا شهد تنافس كبير من طلاب الجامعات المصرية في مختلف الرياضات، مؤكدا أنه تم تنفيذ مجموعة من الألعاب الترفيهية والتي خلقت جو مثالي وعائلي بين الطلاب من مختلف الجامعات المصرية ، وأضاف نبيل أن الهدف من ذلك المهرجان ان يتنافس طلاب الجامعات المصرية منافسة شريفة في مختلف الرياضات لبناء شخصيتهم وإكسابهم مهارات تفيدهم في حياتهم العلمية ومرحلة ما بعد التخرج، وإكسابهم مهارات إضافية تساعدهم في حياتهم العملية والعلمية وتوظيف طاقتهم في الرياضة.

فيما توجه الدكتور محمد صبحي حسانين بالشكر لإدارة جامعة الإسكندرية على روعة التنظيم لشباب سوف يقودون مصر في المستقبل مؤكدا أن المهرجان يهدف إلى تعزيز روح العمل الجماعي وتنمية العمل بروح الفريق الواحد، واكتساب الأخلاق الرياضية العالية.

فيما أسفرت نتائج المسابقات عن فوز جامعة السادات بكأس البطولة، وجامعة الإسكندرية في المركز الأول في كرة الطائرة طلاب، وجاءت جامعة أسيوط في المركز الثاني، وجامعة حلوان في المركز الثالث.

وفي كرة الطائرة طلاب فازت جامعة الإسكندرية بالمركز الأول، وجامعة القاهرة في المركز الثاني، وجامعة عين شمس في المركز الثالث.

وفي كرة القدم الشاطئية فازت جامعة السادات بالمركز الأول، وجامعة حلوان في المركز الثاني، وجامعة المنيا في المركز الثالث، وفي تنس الطاولة فاز الطالب محمد نصر محمد بجامعة العلمين بالمركز الأول، والطالب مصطفي درويش بجامعة حورس بالمركز الثاني، والطالب محمد أنور يونس بجامعة العلمين بالمركز الثالث.

وفي لعبة الفوت فولي فاز بالمركز الأول الطالبات محمد محسن زهران والطالب مصطفي صبري عثمان بجامعة دمياط بالمركز الأول، وفي السباحة فاز بالمركز الأول الطالب عمر محمد كرتر بجامعة دمياط بالمركز الأول، بينما فاز الطالب احمد رمضان عبد الفتاح بجامعة العلمين بالمركز الثاني.