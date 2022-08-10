رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

كتبت هند مختار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، واللواء بكر عبد الوهاب، مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، واللواء أكرم الجوهري، مدير إدارة النظم للقوات المسلحة، والمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس محمد الفوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة المصرية للاتصالات للشئون الفنية، والمهندس أحمد عبد العزيز، رئيس قطاع المشروعات القومية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والعميد ياسر هنداوي، من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وعرضت المهندسة راندة المنشاوي، خلال الاجتماع، تقريراً حول متابعة سير العمل في تنفيذ المشروعات في نطاق العاصمة الإدارية الجديدة، سواء ما يتعلق باستكمال تنفيذ المباني الحكومية، ومنظومة رقمنة الوثائق الحكومية، وأعمال المرافق والإنشاءات وشبكات البنية التحتية.

وفيما يتعلق بموقف تنفيذ مشروعات الحي الحكومي تمهيداً لانتقال الوزارات بصورة دائمة للعمل هناك، أوضحت مساعد أول رئيس الوزراء أنه يتم حالياً الاستلام الابتدائي لـلوزارات والجهات بالحي الحكومي، مع التشغيل الجزئي للخدمات لـ 33 وزارة وجهة، كما تم الانتهاء من توريد وتركيب تجهيزات غرف الاجتماعات لعدد (943) قاعة بعدة وزارات وجهات، وتم تسليم عدد (866) قاعة منها، وجار استكمال التسليم تباعاً، وتم أيضاً الانتهاء من شبكات المرافق والربط بالحي الحكومي واختبارها.

وتناولت المهندسة راندة المنشاوي موقف البنية التكنولوجية وأعمال الرقمنة والتطبيقات بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أنه يتم الانتهاء من إستضافة التطبيقات التشاركية والتخصصية بمركز البيانات الموحد، والمقرر استخدامها بواسطة الجهات عند انتقالها، موضحة أنه تم حصر وتدقيق عدد (975) تطبيقاً لعدد 49 وزارة وجهة، وتم اختبار (766) تطبيقاً منها، كما تم تدريب عدد ٤٥ جهة باجمالي عدد ١٣٨ متدرباً على اختبار التطبيقات بعد نقلها، هذا إلى جانب إتاحة منظومة الرقمنة لأرشفة الأوراق اليومية وتدريب الموظفين على المنظومة فى 31 جهة، مع تدريب وحدات التحول الرقمي ورفع كافة القدرات الرقمية لكافة المنتقلين.

وتطرقت مساعد أول رئيس الوزراء إلى موقف تنفيذ مشروعات المرافق والمحاور الرئيسية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما في ذلك موقف مشروعات المصادر الرئيسية للمياه النقية، ومعالجة مياه الصرف وتوفير مياه الري، وكذا مشروعات الكهرباء في نطاق العاصمة، واستكمال العديد من الطرق والمحاور الرئيسية، وكذا الميادين، وأعمال تنسيق الموقع العام والإنارات والبوابات، وتطرقت كذلك إلى موقف تنفيذ الأحياء السكنية في نطاق العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا المباني الإدارية والخدمية.

من جانبه عرض اللواء بكر عبد الوهاب، مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، الموقـف التنفيـذى لشبكات الإتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما في ذلك خطوات الربط الخارجي لمقار الحي الحكومي بمراكز الاتصالات والبيانات، وكذا أنظمة الصوتيات والمرئيات والترجمة الفورية داخل قاعات الاجتماعات بالوزارات والجهات المنتقلة للعمل بالعاصمة الجديدة، هذا إلى جانب موقف تركيب كبائن الاتصالات بالأحياء السكنية، واستكمال تغطية شبكات المحمول من خلال تركيب صواري أعلى المباني الحكومية وتركيب معدات بواسطة شركات المحمول الأربع بالغرف المخصصة، واجراء الاختبارات الفنية اللازمة.,

كما استعرض العميد ياسر هنداوي، الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في العاصمة الإدارية الجديدة، بداية من الأعمال ضمن إطار الحي الحكومي، ومنظومة الإدارة والتشغيل، وكذلك سير العمل في تنفيذ عدد من الأحياء السكنية، والنصب التذكاري، وساحة وحديقة الشعب، ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة المعرفة، ومدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، فضلاً عن تنفيذ عدد من محاور الطرق والكباري والأنفاق بالعاصمة، وتضم 22 طريقاً بالمرحلة الأولى، باجمالي أطوال 275 كم، و 18 طريقاً بالمرحلة الثانية باجمالي أطوال 255 كم، فضلأً عن مرحلة ثالثة تشمل تنفيذ طرق بأطوال 126 كم، وكذا أعمال تنسيق الموقع العام على الطريق الدائري الإقليمي، والدائري الأوسطي، ومحور محمد بن زايد الشمالي.