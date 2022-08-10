اليوم السابع
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رئيسة مجلس النواب الأمريكى: لن نسمح للصين بعزل تايوان ولا بمنعنا من زيارتها

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 07:09 م
رئيسة مجلس النواب الأمريكى: لن نسمح للصين بعزل تايوان ولا بمنعنا من زيارتها نانسى بيلوسى
أحمد عرفة

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قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح للصين بعزل تايوان ولا بمنعنا من زيارتها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.
 
وأضافت رئيسة مجلس النواب الأمريكي ، أن الصين استغلت زياراتها إلى تايوان كـحجة للتصعيد في المنطقة.
 
وتابعت نانسى بيلوسى: زيارتي إلى تايوان رسالة لـلصين بأنه لا يمكنها منعنا من زيارة تايبيه.
وفى وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الأربعاء، استدعاء السفير الصيني تشينج تشوجوانج رداً على التصعيد العدائي لبكين ضد تايوان.

تايوان

الصين

أمريكا

نانسى بيلوسى

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