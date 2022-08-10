رئاسة شئون الحرمين تخصص 500 موظف لتنظيم تنقل قاصدي الحرم المكي

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خَصَّصَتْ وكالةُ التفويج وإدارة الحشود برئاسة شؤون الحرمين الشريفين، 500 موظفٍ ميداني مؤهلٍ ومدربٍ على مهام تنظيم دخول وخروج وتنقُّل قاصدي الحرم المكي الشريف عبر ممرات ومسارات وأبواب خَصَّصَتْهَا الرئاسةُ لخدمتهم وفق معايير ونسب تراعي الخطط التشغيلية للمواسم وأوقات توافد قاصدي المسجد الحرام على مدار العام.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الوكيلُ المساعدُ للتفويج وإدارة الحشود المهندس نزار بن حمزة علاء الدين قوله، "إنَّ خطةَ الوكالة خلال موسم العمرة تتضمَّنُ تخصيصَ دور الصحن والأرضي للمعتمرين، والدور الأول للطائفين من غير المعتمرين، وتنظيم حركة المصلين خلال أوقات الصلوات في المواقع المُخَصَّصَةِ للمصلين داخل توسعة الملك فهد والتوسعة السعودية الثالثة ومطاف الدور الأول والساحات الخارجية.