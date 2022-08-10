اليوم السابع
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ديلى ميل: ليز تروس تتراجع عن رفضها لفكرة مساعدة الفقراء بعد انتقادات

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 03:18 م
ديلى ميل: ليز تروس تتراجع عن رفضها لفكرة مساعدة الفقراء بعد انتقادات ليز تروس - وزيرة الخارجية البريطانية
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن ليز تروس المرشحة الأوفر حظا لزعامة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا بدت وكأنها تتراجع عن معارضتها لفكرة تقديم مساعدة مباشرة لأفقر سكان المملكة المتحدة من خلال دفع جزء من فواتير الطاقة الخاصة بهم.

وأوضحت الصحيفة أن وزيرة الخارجية البريطانية سبق أن هاجمت فكرة تقديم "المنح" للتخفيف من أزمة تكلفة المعيشة ، قائلة إنها تفضل تقديم المساعدة من خلال التخفيضات الضريبية.

ولكن وسط انتقادات لخططها من قبل منافسها ريشي سوناك المستشار السابق، ومارتن لويس، خبير توفير المال ، بدا اليوم وكأنها تغير مسارها.

وقالت وزيرة الخارجية إن إبقاء الضرائب منخفضة "مهم للغاية لتنمية اقتصادنا وتجنب الركود" ، وهذه هي "أولويتها".

لكنها سئلت في مانشستر عما إذا كانت تستبعد المدفوعات النقدية "بأي شكل" ، وستساعد الناس فقط من خلال التخفيضات الضريبية ، أصرت: "هذا ليس ما قلته. ما قلته هو أن أولويتي هي التأكد من أننا لا نأخذ الأموال من الناس ثم نعيدها إليهم لاحقًا. أنا أؤمن بالناس الذين يحتفظون بأموالهم الخاصة وأؤمن باقتصاد ضريبي منخفض.

وأضافت "يمكنني أن أؤكد للناس أننا سنبذل قصارى جهدنا للتأكد من أن الطاقة في متناول الجميع ويمكننا تجاوز الشتاء."

في الليلة الماضية في احتفالات في دارلينجتون، ردت تروس على انتقادات ريشى سوناك، وأكدت أن  سياستها الاقتصادية كانت "واضحة مثل الطين".

ومع ذلك، قال داعمها جيمس كليفرلي هذا الصباح إنه سيتم تقديم المزيد من الدعم، بعد أن تخلت عن خطط لخفض رواتب الممرضات والمعلمين خارج لندن الأسبوع الماضي.

وأكد أنها الآن بحاجة ماسة إلى توضيح موقفها. إنها بحاجة إلى أن تكون صادقة مع ملايين الأشخاص المهتمين بكيفية دفع فواتيرهم ، وتأكيد ما إذا كانوا يتوقعون دعمًا مباشرًا منها أم لا.


ليز تروس

ريشى سوناك

وزيرة الخارجية البريطانية

وزير الخزانة البريطاني

زعامة حزب المحافظين



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