ديلى ميل: تقديم جرعة معززة من لقاح شلل الأطفال لمليون طفل دون العاشرة فى لندن

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن ما يقرب من مليون طفل دون سن العاشرة في لندن من المقرر أن يحصلوا على لقاح معزز عاجل ضد شلل الأطفال بعد أن أكد رؤساء الصحة أن الفيروس المسبب للشلل ينتشر في العاصمة.

وفي أول اندلاع لشلل الأطفال في المملكة المتحدة منذ أكثر من 40 عامًا ، تم اكتشاف الفيروس أكثر من 100 مرة في عينات مياه الصرف الصحي في ثمانية أحياء مختلفة في العاصمة.

بينما من المعروف أن الفيروس يسبب الشلل لدى ما يصل إلى واحد من كل 100 شخص ، إلا أن هناك مخاوف خاصة للأطفال الصغار المعرضين لخطر أكبر.

أعلن رؤساء الصحة عن وقوع حادثة وطنية لأول مرة في يونيو بعد اكتشاف جزء مبكر من الفيروس ، والذي كان يعتقد أنه مرتبط بأسرة واحدة فقط في شمال شرق لندن في فبراير.

لكن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أعلنت اليوم أنه تم اكتشاف الفيروس الآن 116 مرة في العاصمة ، حيث انخفض معدل امتصاص اللقاح إلى 55 في المائة.

وأوضحت الصحيفة أنه لم يتم تشخيص إصابة أي شخص بالفيروس رسميًا من قبل أي طبيب حتى الآن ، لكن الخبراء يعتقدون أنه ينتقل دون رادع في لندن لأنه تم اكتشافه مرارًا وتكرارًا في مياه الصرف الصحي.

وقالت هيئة الخدمات الصحية في المملكة المتحدة (UKHSA) إن مستوى الفيروس الذي تم رصده وتنوع العينات يشير إلى أن الفيروس ينتقل بين السكان وقد " تجاوز شبكة قريبة من عدد قليل من الأفراد."

وأعلنت أن 900 ألف طفل تتراوح أعمارهم من عام إلى تسعة أعوام في لندن الكبرى سيُعرض عليهم لقاح معزز لفيروس شلل الأطفال خلال الشهر المقبل لزيادة الحماية ضد الشلل والمساعدة في تقليل انتشاره.

ولاحظ رؤساء الصحة أن الخطر على الجمهور منخفض لأن معظم الناس محميون بالفعل بالتطعيمات التي تُعطى في مرحلة الطفولة.