اليوم السابع
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الأربعاء، 10 أغسطس 2022 11:27 م
أكرم القصاص
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خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس بنجلاديش بشأن تعزيز العلاقات الثنائية

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 11:00 م
خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس بنجلاديش بشأن تعزيز العلاقات الثنائية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
أ ش أ

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم /الأربعاء/، رسالة خطية من رئيس بنجلاديش محمد عبد الحميد، تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين.


وأعرب الرئيس عبد الحميد - خلال الرسالة، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية عن دعم بلاده لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.


وأوضحت (واس) أن الرسالة تسلمها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال استقباله في ديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم، سفير بنجلاديش لدى المملكة الدكتور محمد جاويد باتواري، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


السعودية

الملك سلمان

بنجلاديش

السعودية وبنجلاديش



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