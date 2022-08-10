جامعة حلوان تطرح برامجا جديدة لسد حاجات سوق العمل.. صور

كتب محمد صبحى

تسعي جامعة حلوان إلى إحداث طفرة كبري في تطوير العملية التعليمية لتلبية احتياجات الطلاب وسد حاجات سوق العمل، حيث تقدم الجامعة حزمة من البرامج الدراسية التي تتيح فرصاً تعليمية متنوعة للحاصلين على الثانوية العامة والشهادات المعادلة.

وتقدم برامج جامعة حلوان فرصة جيدة أمام الطلاب المصريين والوافدين وأولياء الأمور لاختيار الأفضل منها بما يتفق مع رغباتهم، وكذلك لخريجي الجامعات والراغبين في الالتحاق بالبرامج الجديدة على مستوى الدراسات العليا.

وتسير الجامعة نحو التحول إلى جامعة ذكية ورقمية، مقدمة للطلاب أفضل البرامج المطلوبة حاليا في سوق العمل على المستويين المحلي والعالمي.

وتتميز برامج جامعة حلوان بأنها تعتمد على أحدث الطرق الحديثة في العملية التعليمية، ويقوم بالتدريس فيها نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين.

وتنقسم البرامج الجديدة الي البرامج الجديدة في “مرحلة البكالوريوس"، وفي مرحلة الدراسات العليا:

وتتضمن البرامج الجديدة والمتميزة في مرحلة البكالوريوس عدد من البرنامج وهم كالتالي:

تحتوي كلية الهندسة بالمطرية على 5 برامج وهم برنامج هندسة الطاقة، والهندسة الإنشائية، وهندسة العمارة بالتكنولوجيا الرقمية، والميكاترونيات بالسيارات، برنامج إدارة المشروعات والتشييد المستدام.

كذلك تضم كلية التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك عدد 2 برنامج لمرحلة البكالوريوس وهم برنامج نظم معلومات الأعمال BIS، وبرنامج أسواق مالية وبورصات FMI

كما تضم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي عدد 2 برنامج وهم هندسة البرمجيات والمعلوماتية الطبية.

وتقدم كلية السياحة والفنادق برنامج إدارة وتشغيل المطاعم (تعليم تبادلي) أمريكانا، برنامج ماكدونالدز، برنامج برجر كينج، برنامج إدارة الماريوت، وبرنامج الدراسات التراثية والمتحفية.

وتقدم كلية العلوم في مرحلة البكالوريوس برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية البيو تكنولوجي.

وتطرح كلية الاقتصاد المنزلي برنامج التغذية العلاجية

وتقدم كلية الهندسة بحلوان عدد ( 2 ) برنامج وهم هندسة القوي والوقاية الكهربية، وهندسة الاتصالات والمعلومات.

وتطرح كلية الفنون التطبيقية (5 ) برامج دراسية وهم برنامج الموضة وطباعة المنسوجات، برنامج علوم تصميم الأثاث، برنامج تصميم وتشكيل الزجاج في العمارة، برنامج تصميم الاعلان الرقمي، برنامج علوم التغليف.

وتطرح كلية الآداب برنامجين وهما برنامج الترجمة التحريرية والفورية، وبرنامج الجيوماتكس وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية

وتقدم كلية التكنولوجيا والتعليم برنامجي (تكنولوجيا السيارات الهجين، برنامج تكنولوجيا الميكاترونيك).

البرامج الجديدة

"مرحلة الدراسات العليا"

كما تشتمل مرحلة الدراسات العليا على مجموعة من البرامج (دبلوم – ماجستير – دكتوراه).

كلية السياحة والفنادق:

• إدارة التراث والمتاحف.

• إدارة النقل الجوي.

• إدارة السياحة الإلكترونية.

• الدراسات التراثية والمتحفية.

• حفظ التراث وإدارة المواقع.

كلية التجارة وإدارة الأعمال:

• إدارة مستشفيات واقتصاديات الصحة.

• (دبلوم – ماجستير – دكتوراه) نظم معلومات الأعمال.

• (دبلوم – ماجستير – دكتوراه) المهنية في إدارة الأعمال.

كلية الهندسة بحلوان:

• دبلوم هندسة الأسمنت بالتعاون مع شركة FLS الدنماركية.

كلية التربية الفنية:

• الدبلوم العام في علوم تربوية وفنية (باللغة الإنجليزية).

• دبلوم العلاج بالفن.

كلية الفنون التطبيقية:

• ماجستير ترميم الصور الفوتوغرافية.

المعهد القومي للملكية الفكرية:

• ماجستير في علوم الملكية الفكرية.

• دكتوراه الفلسفة في علوم الملكية الفكرية.

كلية العلوم:

الفسيولوجي والتحاليل المعملية.

ماجستير العلوم تخصص (التكنولوجيا الحيوية الجزيئية).

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي:

• دبلوم في اللغويات الحاسوبية.

كلية الصيدلة:

• (دبلوم – ماجستير – دكتوراه) في علوم الصيدلة.

• دكتوراه في الصيدلة الإكلينيكية.

كلية هندسة المطرية:

• العمارة والعمران الأخضر.

كلية الدراسات العليا والبحوث البينية:

• (دبلوم – ماجستير) الأبداع وتطوير الثقافات.

• معلوماتية الرعاية الصحية والبيانات الاكلينيكية.

كلية التربية الرياضية للبنات:

• الدبلوم المهني في التربية الرياضية.

• دبلوم التدريب التخصصي في مسابقات الميدان والمضمار للمهنيين وغير المهنيين.

• الدبلوم المهني الأخصائي النفسي الرياضي.

هذا بالإضافة إلى برنامج إدارة التعليم الدولي بالتعاون مع هيئة التبادل الألماني بالتعاون مع جامعة لودفيجسبورج الالمانية.