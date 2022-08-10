اليوم السابع
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الأربعاء، 10 أغسطس 2022 03:02 م
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جامعة بنها تستعد لاستقبال طلاب المرحلة الأولى للتنسيق الإلكترونى غدا

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 02:01 م
جامعة بنها تستعد لاستقبال طلاب المرحلة الأولى للتنسيق الإلكترونى غدا الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها
القليوبية - إبراهيم سالم

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أنهت جامعة بنها استعداداتها لاستقبال طلاب الثانوية العامة بمعامل التنسيق الإلكتروني، وذلك تزامنا مع إنطلاق المرحلة الأولى للتنسيق غدًا الخميس وحتى الاثنين 15 أغسطس الجارى.
 
وقال الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، إنه تم تجهيز معامل مركزية للتنسيق الإلكترونى لاستقبال طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية لتسجيل رغباتهم وفقا لتواجد كليات الجامعة والتوزيع الجغرافي للمحافظة.
 
ووجه رئيس الجامعة، بتوفير استراحات وأماكن مناسبة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم لعدم التزاحم والتكدس بالمعامل مع التوجيه بتقديم كافة التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة خلال فترة التقدم للتنسيق الإلكترونى بمراحله المختلفة.
 
من جانبه أضاف الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تجهيز المعامل لاستقبال طلاب الثانوية العامة، حيث تم تخصيص معامل بكليات الزراعة بمشتهر والتجارة والآداب بمجمع الكليات ببنها، مشيرا إلى أن المعامل مجهزة على أكمل وجه وتضم أجهزة حاسب آلي حديثة، بالإضافة إلى مدربين متخصصين على أعلى مستوى من العاملين بالجامعة لتسهيل مهمة الطلاب فى تسجيل رغباتهم إلكترونيا.
 
 

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