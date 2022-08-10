جامعة المنصورة تكرم أوائل الثانوية من أبناء محافظة الدقهلية

فريق المحافظات

كرم الدكتور محمود محمد المليجي، القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، الطلاب الأوائل من أبناء محافظة الدقهلية، ضمن العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة للعام الدراسي 2022.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف طارق حافظ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأكد المليجي، أن الجامعة ترحب بأبنائنا المتفوقين والنابغين للدراسة بمختلف كلياتها العلمية والنظرية، مشيرًا إلى أن جامعة المنصورة جامعة عريقة، أصبحت لها مكانة متميزة بين الجامعات المصرية والعربية والدولية، وحصلت على الاعتماد المؤسسي كأول جامعة مصرية تعتمد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

ودعا القائم بعمل رئيس الجامعة، الأوائل الثانوية العامة إلى مواصلة الاجتهاد من أجل تحقيق التفوق والنبوغ العلمي طوال سنوات الدراسة بالجامعة، مشيرا إلى أن التعليم والبحث العلمي هو سبيل تقدم مصرنا الحبيبة، وجعلها في مصاف الدول المتقدمة في شتى المجالات.

وتم تكريم كل من محمد أيمن نصر الثالث مكرر شعبة علمي علوم، وأمنية ابراهيم السيد الثالث مكرر الشعبة الأدبية، وسوسن راني سراج الرابع مكرر الشعبة الأدبية.

وأعلن الدكتور محمود محمد المليجي، تقديم الجامعة منحة مجانية للدراسة ببرنامج المنصورة مانشستر الطبي للطالب محمد أيمن نصر، وعرض منح مماثلة للطالبتين، وتقديم إشتراك مجاني للطلاب المتفوقين وأسرهم للاستفادة بخدمات نادي النيل، وكذلك اشتراك مجاني بالقرية الأولمبية للاستفادة من الخدمات الرياضية المتنوعة.