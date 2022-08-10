جامعة الإسكندرية تفوز بالمركز الأول فى البطولة الشاطئية فتيات ورجال

فازت جامعة الإسكندرية بالمركز الأول، والميدالية الذهبية فى المهرجان الرابع للألعاب والرياضات الشاطئية فى بطولة الطائرة فتيات ورجال.
واحرزت جامعة الوادى الجديد كأس البطولة للروح الرياضية، وحضر حفل الختام الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور وائل نبيل ،ناىب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، صبحي حسنين مستشار وزير التعليم العالي، عرفه سلامه سكرتير عام الاتحاد الرياضى المصرى.
وبدأت فعاليات المهرجان الرياضي الرابع للرياضات الشاطئية لطلبة وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، والذى يعقد بالتعاون مع الإتحاد الرياضي المصري للجامعات ومديرية الشباب والرياضة بمطروح، وتستمر فاعليته حتى 11 اغسطس، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعةالإسكندرية .
وصرح الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، فى بيان أن المهرجان يشارك فيه 350 طالب وطالبة من 21 جامعة مصرية، ويأتى في إطار المشروع القومي للياقة البدنية الذى يتبناه السيد رئيس الجمهورية للحث على إهتمام الشباب بممارسة الرياضة، وتحقيق التواصل الفعال الإيجابي بين الطلاب من خلال ممارسة الرياضة، وأضاف أن المهرجان يتضمن مسابقات فى عدة ألعاب شاطئية هى كرة القدم الشاطئية، والكرة الطائرة الشاطئية، وألعاب ترويحية، وبعض المسابقات الترفيهية.
فى سياق أخر أعلنت جامعة الإسكندرية نتائج البطولة الرابعة للرياضات الشاطئية المقامة فى معسكر باجوش وينشر " اليوم السابع " نتيجة البطولة
أسفرت نتائج المسابقات عن فوز جامعة السادات بكأس البطولة، وجامعة الإسكندرية في المركز الأول في كرة الطائرة طلاب، وجاءت جامعة أسيوط في المركز الثاني، وجامعة حلوان في المركز الثالث، وفي كرة الطائرة طلاب فازت جامعة الإسكندرية بالمركز الأول، وجامعة القاهرة في المركز الثاني، وجامعة عين شمس في المركز الثالث.
وفي كرة القدم الشاطئية فازت جامعة السادات بالمركز الأول، وجامعة حلوان في المركز الثاني، وجامعة المنيا في المركز الثالث، وفي تنس الطاولة فاز الطالب محمد نصر محمد بجامعة العلمين بالمركز الأول، والطالب مصطفي درويش بجامعة حورس بالمركز الثاني، والطالب محمد أنور يونس بجامعة العلمين بالمركز الثالث، وفي لعبة الفوت فولي فاز بالمركز الأول الطالبات محمد محسن زهران والطالب مصطفي صبري عثمان بجامعة دمياط بالمركز الأول، وفي السباحة فاز بالمركز الأول الطالب عمر محمد كرتر بجامعة دمياط بالمركز الأول، بينما فاز الطالب احمد رمضان عبد الفتاح بجامعة العلمين بالمركز الثاني.
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