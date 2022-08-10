جامعة الإسكندرية تفوز بالمركز الأول فى البطولة الشاطئية فتيات ورجال

الإسكندرية أسماء على بدر

فازت جامعة الإسكندرية بالمركز الأول، والميدالية الذهبية فى المهرجان الرابع للألعاب والرياضات الشاطئية فى بطولة الطائرة فتيات ورجال.

واحرزت جامعة الوادى الجديد كأس البطولة للروح الرياضية، وحضر حفل الختام الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور وائل نبيل ،ناىب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، صبحي حسنين مستشار وزير التعليم العالي، عرفه سلامه سكرتير عام الاتحاد الرياضى المصرى.

وبدأت فعاليات المهرجان الرياضي الرابع للرياضات الشاطئية لطلبة وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، والذى يعقد بالتعاون مع الإتحاد الرياضي المصري للجامعات ومديرية الشباب والرياضة بمطروح، وتستمر فاعليته حتى 11 اغسطس، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعةالإسكندرية .

وصرح الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، فى بيان أن المهرجان يشارك فيه 350 طالب وطالبة من 21 جامعة مصرية، ويأتى في إطار المشروع القومي للياقة البدنية الذى يتبناه السيد رئيس الجمهورية للحث على إهتمام الشباب بممارسة الرياضة، وتحقيق التواصل الفعال الإيجابي بين الطلاب من خلال ممارسة الرياضة، وأضاف أن المهرجان يتضمن مسابقات فى عدة ألعاب شاطئية هى كرة القدم الشاطئية، والكرة الطائرة الشاطئية، وألعاب ترويحية، وبعض المسابقات الترفيهية.