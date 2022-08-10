جارديان: المملكة المتحدة تستعد لظروف جفاف وانخفاض مستوى الأنهار حتى أكتوبر

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن المملكة المتحدة تستعد لظروف الجفاف حتى أكتوبر، حيث من المتوقع أن تكون الأنهار منخفضة بشكل استثنائي في وسط وجنوب إنجلترا، وفقًا لمركز المملكة المتحدة للبيئة والهيدرولوجيا.

واعتبرت الصحيفة أن الجفاف له عواقب وخيمة على الزراعة، حيث أن التربة في معظم أنحاء البلاد جافة جدًا للحفر ، والعديد من المحاصيل التي يتم زراعتها ليتم حصدها بحلول العام المقبل ونهاية هذا العام تحتاج إلى الحفر بحلول نهاية أكتوبر حتى تتم زراعتها بنجاح.

ووفقًا لأرقام مكتب الأرصاد الجوية، شهد جنوب شرق إنجلترا 144 يومًا مع القليل من الأمطار أو مدون أمطار منذ يناير ، وهي أطول فترة جفاف منذ السبعينيات.

ويأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه مينيت باترز، رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين ، في صحيفة "الجارديان" اليوم مرشحي قيادة حزب المحافظين إلى وضع الخطوط العريضة لخطط المياه العاجلة. بالكاد تم تناول قضية نفاد المياه خلال السباق.

وقال "تظهر النمذجة من مركز المملكة المتحدة للبيئة والهيدرولوجيا المبنية على بيانات من مكتب الأرصاد الجوية أننا بحاجة إلى هطول أمطار أعلى من المتوسط ​​لإعادة الأنهار في معظم أنحاء البلاد إلى المستويات الطبيعية. من المحتمل أن تهطل الأمطار التي نتوقعها في الشمال الغربي ، حيث تسير الأنهار بشكل أفضل ، مع بقاء الجنوب الشرقي أكثر جفافاً."

وقالت كاثرين سيفتون، عالمة الهيدرولوجيا في المركز "في حين أنه ليس من غير المألوف أن نشهد فترات هطول أمطار منخفضة ، فقد شهدنا فترة ممتدة من هطول الأمطار أقل من المتوسط، لا سيما في جنوب شرق إنجلترا حيث كان الثالث من نوفمبر إلى يوليو الأكثر جفافاً. "

ويذكر التقرير: "يوليو شهد هطول أمطار أقل من المتوسط ​​في جميع أنحاء المملكة المتحدة تقريبًا ، باستثناء أقصى شمال اسكتلندا. وشهدت مناطق جنوب وشرق إنجلترا أقل من 10% من متوسط ​​هطول الأمطار في يوليو، وبالنسبة لإنجلترا ككل فقد كانت الأكثر جفافاً منذ عام 1935."

وأضاف "توقعات درجات الحرارة من شهر أغسطس لأكتوبر تظهر احتمالية متزايدة لظروف أكثر دفئًا من المعتاد، مع زيادة احتمالية حدوث موجات حر، وتشير توقعات هطول الأمطار لنفس الفترات إلى أنه بينما يُتوقع متوسط ​​هطول الأمطار، فمن المحتمل أن يكون هناك تباين بين الشمال الغربي الأكثر رطوبة والجنوب الشرقي الأكثر جفافاً من البلاد ".