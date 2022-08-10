اليوم السابع
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توقعات بارتفاع الإمدادات العالمية لـ100.1 مليون برميل يوميا نهاية 2022

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 05:00 ص
توقعات بارتفاع الإمدادات العالمية لـ100.1 مليون برميل يوميا نهاية 2022 نفط
كتبت - مروة الغول

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ارتفع إجمالي الإمدادات النفطية العالمية خلال النصف الأول من عام 2022 بنحو 3.5 مليون برميل / يوم مقارنة بمستوى عام 2021 ، ليصل إلى 98.6 مليون برميل يوميا  وذلك وفقا لتقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك " .
 
 وأضاف التقرير، أن ذلك  يعزى بشكل رئيسى إلى عده عوامل منها.. 
 
1- الزيادة الشهرية التدريجية التي أقرتها مجموعة أوبك + على إنتاجها.
 
2- فضلاً عن عودة الإمدادات من الولايات المتحدة الأمريكية إلى قرب مستوياتها قبل جائحة كوفيد 19.
 
3- ومن المتوقع ارتفاع الإمدادات العالمية لتصل إلى 100.1 مليون برميل يوميا مع نهاية عام 2022 .
 
4- كما يتوقع أن تظل تلك الإمدادات متجاوزة حاجز 100 مليون برميل يوميا في عام 2023 .
 
 
 

نفط

النفط

اوابك

الإمدادات النفطية



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