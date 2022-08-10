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تنسيق الجامعات 2022 .. هل يمكن نقل محل إقامة الطالب لتغيير التوزيع الجغرافى؟

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 03:31 م
تنسيق الجامعات 2022 .. هل يمكن نقل محل إقامة الطالب لتغيير التوزيع الجغرافى؟ وزارة التعليم العالى - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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أعد المركز الاعلامى لوزارة التعليم العالى، برئاسة الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، س و ج حول كل ما يتعلق بتنسيق القبول بالجامعات 2022، ومن بين الأسئلة هل يحق للطالب تغيير محل إقامته لتغيير التوزيع الجغرافي؟
 
واكد مكتب التنسيق، أنه لا يحق للطالب ذلك، حيث إن التوزيع الجغرافى يكون وفقًا للإدارة التعليمية الحاصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة، ولا يعتد بتغيير محل الإقامة الجديد.
 
وتنطلق المرحلة الأولى للتنسيق اليوم الخميس 11 أغسطس من خلال موقع التنسيق الإلكترونى لحد أدنى للشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.
عدد الطلاب: 22475
 
• الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر.
عدد الطلاب: 15220
 
• الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر
عدد الطلاب: 80063
 
• إجمالي عدد الطلاب: 117758  
 
 
 
 

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