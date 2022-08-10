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تنسيق الجامعات 2022.. هل يحق لطلاب الثانوية العامة 2021 التقدم للتنسيق هذا العام؟

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 02:00 م
تنسيق الجامعات 2022.. هل يحق لطلاب الثانوية العامة 2021 التقدم للتنسيق هذا العام؟ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
كتب محمد صبحى

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وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتوعية طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بخطوات التقديم لنظام التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد للعام الدراسي 2022-2023؛ للتسهيل على الطلاب ومساعدتهم على تجنب أي أخطاء قد تحدث في عملية التنسيق.
 
ومن بين الأسئلة التى تدور فى أذهان طلاب الثانية العامة العام الماضى 2021 ، هل يحق للطالب دخول تنسيق هذا العام في حالة عدم دخوله تنسيق العام الماضي؟
 
وأكد مكتب التنسيق، أنه لا يحق للطالب دخول تنسيق هذا العام، إذا لم يتمكن من دخول تنسيق العام الماضي.

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