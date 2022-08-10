تنسيق الجامعات 2022.. معامل جامعة الأقصر تستقبل طلاب المرحلة الأولى غدا

الأقصر – أحمد مرعى

أكد الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، على جاهزية مكتب التنسيق الإلكتروني بالجامعة لإستقبال طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة بدءً من غدا الخميس من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا، موضحاً أن ذلك يأتى فى إطار حرص الجامعة على توفير كافة سبل الدعم للطلاب أثناء تسجيل رغباتهم، مشيراً إلى أنه تم تجهيز معامل بكليتي الفنون الجميلة والحاسبات والمعلومات، للعمل طوال أيام التنسيق لمساعدة الطلاب على إنهاء أعمال تنسيق الإلكتروني، خلال مراحل التنسيق المختلفة.

وأوضح رئيس الجامعة، فى بيان صحفى، أنه تم توفير كافة الإمكانات اللازمة للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور لإتمام تسجيل رغباتهم، مشدداً على التزام الجامعة بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية وتعقيم المعامل أولا بأول، علاوة على تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب وتجهيز أماكن انتظار لأولياء الأمور، بما يضمن تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان أمن وسلامة الجميع.

وأشار الدكتور حمدي حسين، إلى أن تم تخصيص فريق من الجهاز الإدارى بالجامعة تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس، مدربين على أعلى مستوى لمساعدة الطلاب فى إتمام تسجيل رغباتهم بنجاح، وازالة أية معوقات قد تواجههم.

وفى نفس السياق حضر الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، انعقاد الجلسة الشهرية للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، حيث ناقش المجلس تقرير الجامعات بشأن اختبارات القدرات والكتب الإليكترونية، بالإضافة إلى استعدادات الجامعات لفتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى ضمن التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة، والتي تنطلق يوم الخميس المقبل الموافق 11 من أغسطس الجاري.

وأضاف رئيس جامعة الأقصر، أنه استعرض المجلس تقريرًا حول الأنشطة الطلابية للعام الدراسي المنقضي، وكذلك المستهدف تنفيذه في العام المقبل، وسط توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوفير كافة سبل الراحة والدعم والتجهيزات اللازمة للمراكز الإلكترونية لتسجيل الرغبات للطلاب طوال أيام الأسبوع، تحت إشراف كامل من الجامعة ووحدات الـ IT بالجامعة.