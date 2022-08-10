تنسيق الجامعات 2022.. تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل بدء المرحلة الأولى

كتب محمد صبحى

تنطلق غدا الخميس المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2022، وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالى ، حيث إتاحة موقع التنسيق الالكترونى لطلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات ولمدة 5 أيام حيث تنتهى أعمال تنسيق المرحلة الأولى يوم الاثنين 15 أغسطس.



واعلنت وزارة التعليم العالى ومكتب التنسيق عدد من التعليمات المهمة لطلاب الثانوية العامة - سيكون متاح لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك من بينها.

- الموقع يعرض أيضًا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

- ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تماما لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

- إذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سوف يخطره فوراً بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة).