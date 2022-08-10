تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على مزايا خدمة التنسيق الإلكترونى

كتب محمد صبحى

كشفت وزارة التعليم العالى ومكتب التنسيق تفاصيل ومزايا خدمة التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة وذلك مع قرب انطلاق تنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعى 2022 / 2023.



وأكدت وزارة التعليم العالي أن مزايا خدمة التنسيق الإلكترونى : - التيسير علي الطلاب وأولياء الأمور بدلاً من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير.

- يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.

- تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع.

- تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة.

- تمكن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول علي نتيجة التنسيق من موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت.

وتنطلق المرحلة الأولى للتنسيق غدا الخميس 11 أغسطس من خلال موقع التنسيق الإلكترونى لحد أدنى للشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.