اليوم السابع
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تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على أقسام كلية الإعلام بجامعة القاهرة

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 02:00 ص
تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على أقسام كلية الإعلام بجامعة القاهرة جامعة القاهرة - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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مع قرب انطلاق أعمال المرحلة الأولى للتنسيق، المقرر أن تبدأ يوم الخميس 11 أغسطس حيث إتاحة موقع التنسيق للطلاب لتسجيل الرغبات، ينشر اليوم السابع أقسام كلية الإعلام بجامعة القاهرة 
 
تتضمن الكلية 3 شعب 
الشعبة العربى وتنقسم داخليا لثلاث أقسام 
قسم الصحافة 
قسم الإذاعة والتليفزيون 
قسم العلاقات العامة والإعلان 
 
الشعبة الإنجليزية ولا يوجد بها اقسام داخلية ( شعبة عامة ) 
 
برنامج الإعلام الرقمى 
برنامج مستحدث وتم تفعيله وقبول اول دفعة العام الجامعي الماضي 2021/ 2022.
 
 
 
وتنطلق المرحلة الأولى للتنسيق يوم الخميس 11 أغسطس من خلال موقع التنسيق الإلكترونى لحد أدنى للشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.
عدد الطلاب: 22475
• الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر.
عدد الطلاب: 15220
• الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر
عدد الطلاب: 80063
• إجمالي عدد الطلاب: 117758

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