تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على أقسام كلية الإعلام بجامعة القاهرة

كتب محمد صبحى

مع قرب انطلاق أعمال المرحلة الأولى للتنسيق، المقرر أن تبدأ يوم الخميس 11 أغسطس حيث إتاحة موقع التنسيق للطلاب لتسجيل الرغبات، ينشر اليوم السابع أقسام كلية الإعلام بجامعة القاهرة

تتضمن الكلية 3 شعب

الشعبة العربى وتنقسم داخليا لثلاث أقسام

قسم الصحافة

قسم الإذاعة والتليفزيون

قسم العلاقات العامة والإعلان

الشعبة الإنجليزية ولا يوجد بها اقسام داخلية ( شعبة عامة )

برنامج الإعلام الرقمى

برنامج مستحدث وتم تفعيله وقبول اول دفعة العام الجامعي الماضي 2021/ 2022.

وتنطلق المرحلة الأولى للتنسيق يوم الخميس 11 أغسطس من خلال موقع التنسيق الإلكترونى لحد أدنى للشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.

عدد الطلاب: 22475

• الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر.

عدد الطلاب: 15220

• الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر

عدد الطلاب: 80063

• إجمالي عدد الطلاب: 117758